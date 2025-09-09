Cristiano Ronaldo se convierte en la imagen de Arabia Saudí en Europa, India y China: "Vine por el fútbol, me quedé por más".

'Saudi, Welcome to Arabia' es la marca orientada al consumidor de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudí. Y ahora, esta institución ha lanzado su última campaña mundial, la cual tiene a Cristiano Ronaldo como gran protagonista.

Bajo el lema ‘I Came for Football, I stayed for more’ (‘Vine por el fútbol, me quedé por más’), este nuevo reclamo ha sido puesto en marcha en los principales mercados de Europa, así como en la India y China. El objetivo es mostrar una Arabia Saudí que ofrece a los visitantes mucho más de lo que esperan.

Anunciando el inicio de su prolongada temporada de deportes de alto nivel, entretenimiento emocionante y eventos cinematográficos, de moda y cultura, la campaña aprovecha la televisión, las redes sociales, los medios digitales y las agencias de viajes online para ofrecer al público una muestra de uno de los calendarios turísticos más emocionantes del mundo.

Esta campaña se encuentra protagonizada por Cristiano Ronaldo, superestrella del fútbol y la persona no saudí más famosa de toda Arabia. Su cometido es presentar a los espectadores un viaje por los eventos más importantes de Arabia Saudí a lo largo de la temporada de invierno.

En ella se puede ver impresionado al futbolista portugués, que se sienta en las gradas y compara los diferentes deportes con el suyo, además de mostrar las razones que le atrajeron al país. La campaña lleva al público al centro de la acción y presenta cómo es Arabia Saudí: comprometida, emocionada y ansiosa por ocupar su lugar en la escena mundial.

El apoyo del gobierno saudí

Su Excelencia Ahmed Al Khateeb, Ministro de Turismo de Arabia Saudí, ha declarado que “hoy en día, Arabia Saudí está consolidando su posición como destino mundial que combina autenticidad cultural, cálida hospitalidad y la emoción de eventos de talla mundial".

"En el sector turístico, mantenemos nuestro firme compromiso con el desarrollo de un paisaje armonioso que inspire al mundo y ofrezca a los visitantes experiencias inolvidables”.

A su vez, Cristiano Ronaldo, como icono del país, ha mostrado así sus impresiones: "Formar parte del viaje de Arabia Saudí como centro deportivo mundial ha sido realmente especial y, de alguna manera, inesperado para mí hace unos años".

"Hoy en día, la verdad es que, desde la energía de los aficionados hasta la magnitud de la ambición, aquí es donde se está escribiendo el futuro del deporte. Lo que más admiro de Arabia Saudí es cómo honra sus raíces mientras construye el futuro. Desde camellos hasta caballos, desde carreras hasta deportes electrónicos, desde el desierto hasta el estadio, este es un lugar donde todos los jóvenes atletas pueden soñar a lo grande”.

Torneo de tenis femenino celebrado en Arabia Saudí. Imagen cedida

Por su parte, Fahd Hamidaddin, CEO de la Autoridad de Turismo Saudí, ha añadido lo siguiente: "Esta campaña con CR7 es un escaparate de la Arabia Saudí actual y de nuestras ambiciones. El turismo es un componente fundamental de nuestra visión y estamos ampliando continuamente nuestra oferta".

"Desde 2018 hemos acogido más de 100 eventos internacionales importantes y, a medida que nuestro calendario sigue ampliándose, estamos en camino de alcanzar nuestro objetivo de 150 millones de visitantes para 2030".

"Desde eventos de talla mundial hasta lugares emblemáticos y paisajes impresionantes, Arabia Saudí es una tierra por descubrir. Nos comprometemos a dar la bienvenida al mundo para que se una a nosotros en el corazón de Arabia, se quede un tiempo, disfrute de nuestro sol invernal y sea testigo del futuro en tiempo real”.

Eventos de nivel internacional

La acción publicitaria destaca la diversidad de eventos deportivos y de entretenimiento que se celebran durante todo el año en Riad, Yeda y AlUla. Como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2034, la Copa Asiática de la AFC 2027, los Juegos Olímpicos de Esports 2027 y los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, Arabia Saudí se está consolidando como un centro de eventos de primer nivel mundial, con un calendario que también incluye la Copa del Mundo de Esports, la Fórmula 1, el LIV Golf Riad, el tenis y la Liga Profesional Saudí (RSL).

Desde los deportes hasta la cultura y el entretenimiento, Arabia Saudí ofrece alternativas para todos los gustos. Su agenda anual sigue creciendo, con la Semana de la Moda de Riad, el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, las Bienales de Arte y las temporadas homónimas, que se celebran en Riad y Jeddah, como piedras angulares de las actividades. Desde la música hasta la comedia, artistas internacionales y regionales suben al escenario en Arabia Saudí, ampliando el alcance y la accesibilidad para un público cada vez más numeroso.

Fuerte inversión

Arabia Saudí está invirtiendo para convertirse en un centro mundial de eventos, como parte de su objetivo Visión 2030 de diversificar la economía y expandir el sector turístico. Ha comprometido 800.000 millones de dólares para el sector, que se prevé que alcance un valor de mercado de 22.400 millones de dólares en 2030 y contribuya con 16.500 millones de dólares al PIB en 2030.

Los eventos desempeñan un papel fundamental en este sentido, ya que impulsan las cifras de turismo, fomentan el crecimiento de las infraestructuras, crean puestos de trabajo e inspiran la participación de los jóvenes. Las inversiones en estadios, recintos deportivos y programas de base están contribuyendo a configurar el legado de Arabia Saudí como líder no solo en el turismo deportivo mundial, sino también en el entretenimiento en general.