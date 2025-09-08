Los árbitros explicarán las decisiones más polémicas de cada jornada: lo harán los jueves a través de un vídeo

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha anunciado este lunes que los árbitros explicarán cada jueves las acciones más polémicas de la jornada. Se hará a través de un vídeo que difundirá la RFEF en el que se darán las explicaciones que consideren.

Las jugadas polémicas no serán elegidas por la propia cúpula del CTA, sino que serán tres entrenadores y un exjugador los que decidan cuáles son. Los elegidos son Fernando Morientes, Oltra, Sandoval y Sánchez Vera.

"El Comité formado por estos cuatro miembros se reunirá semanalmente para la puesta en común, debate y selección final de las jugadas. Estas acciones serán compartidas con la dirección del CTA y cada jueves, a través de los canales oficiales de la RFEF, se emitirá un vídeo con la explicación técnica de cada jugada", anunció la Federación.

Del mismo modo, apuntan que esta decisión "responde a una demanda de la Comisión para la Reforma del Sistema Arbitral" y que "es fruto del proceso de reforma y trabajo que se está llevando a cabo desde el CTA con su nueva directiva".

Las primeras explicaciones llegarán este jueves 11 de septiembre. No se concreta si serán sobre la última jornada o si se abordarán las polémicas acontecidas durante las tres primeras fechas del campeonato.

Inicio complicado

Tan solo se han jugado 30 partidos, pero ya son varias las acciones que han generado mucha polémica en diversos clubes de La Liga. Desde el gol de Ferran Torres que no fue anulado a pesar de estar Raíllo tendido en el suelo por un golpe en la cabeza hasta el gol ilegal de Simeone contra el Alavés.

Dos jugadas que con el reglamento en la mano deberían haber tenido otro desenlace, pero que ni Jose Luis Munuera ni Pablo González Fuertes (en este caso desde el VAR) decidieron correctamente. De hecho, González Fuertes acabó sancionado y no estuvo en la sala VOR del Real Madrid - Mallorca.

Varias jugadas en las que los árbitros han salido mal parados y que generaron mucha controversia dentro de los equipos. Los colegiados están en el punto de mira y desde este jueves podrán dar sus explicaciones.