El CD Badajoz pierde el primer partido de la temporada sin jugar: "Es raro que la FIFA se fije en un club de quinta categoría"

El inicio de la nueva temporada ya ha empezado torcido para el CD Badajoz después de no estar obteniendo la respuesta de la FIFA ante los documentos enviados por las auditorías financieras.

El club extremeño tenía programado el domingo a las 17:00 hora peninsular el primer partido de la temporada ante el CD Azuaga, aunque ya se ha confirmado que no lo van a poder disputar. Es por ello que pierden el primer encuentro de la temporada sin haberlo jugado.

Javier Peña, director general del Badajoz, compareció en la mañana del sábado ante los medios para trasladar la desconcertante situación en la que se encuentra el club después de que el martes enviara a la FIFA los documentos solicitados.

🚨 ÚLTIMA HORA



👉🏻 El @CDBadajoz no podrá disputar su primer partido de Tercera RFEF al no tener ningún jugador inscrito.



😳 Los pacenses comenzarán la temporada con -3 puntos y con un futuro muy complicado. pic.twitter.com/jr3RribSBT — Segunda Federación (@Segunda_RFEF_) September 6, 2025

El organismo rector del fútbol mundial exigió al Badajoz una serie de documentos que incluyen el DNI compulsado del representante, escrituras, tarjeta de identificación fiscal, actas de titularidad, certificado bancario, acta de la Junta General, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria.

No obstante, Javier Peña ha denunciado la "injusticia" y la "falta de sensibilidad" de no haber recibido aún respuesta del organismo internacional, aunque ha agradecido el "apoyo firme" de las federaciones española y extremeña.

Sin respuesta de la FIFA

El club blanquinegro presentó ayer medidas cautelares para que la FIFA "desbloquee la situación". Según explicó el director general, el equipo sigue esperando la "contestación" que le permita debutar este domingo frente al CD Azuaga.

Peña aclaró que el problema no tiene relación "con ningún tipo de deudas" ni con asuntos económicos, ya que la plantilla está inscrita, sino con un asunto "de auditoría financiera, burocrático" sobre el que la FIFA aún no se ha pronunciado. El dirigente insistió en que nunca antes se había pedido esta documentación al club extremeño.

El CD Badajoz seguirá, además, "con los derechos federativos bloqueados" mientras el organismo internacional "no conteste", ha afirmado Peña.

"Llama un poco la atención que la FIFA se fije en un conjunto de quinta categoría, más si cabe cuando se les ha remitido la documentación solicitada por no ofrecerse una respuesta se deja a un equipo totalmente desamparado, situación que perjudica además a la imagen del fútbol español", concluyó.