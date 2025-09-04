La guerra entre Rusia y Ucrania salpica al vestuario del PSG: "Mi condición para fichar por el club es que él se vaya del equipo"

El PSG atraviesa un momento dulce a nivel deportivo. Vigentes campeones de Champions, con un inicio de Ligue 1 inmejorable.... Sin embargo, en las últimas horas ha saltado a la luz un episodio que puede dinamitar por completo el vestuario del conjunto parisino.

Según informó la Gazzetta Dello Sport y medios ucranianos, el reciente fichaje Illia Zabarnyi parece estar descontento compartiendo plantilla con Matvey Safonov. La razón, que uno es ucraniano y el otro ruso.

Fue Denys Byoko, exportero del Dinamo de Kiev, quien reveló los problemas que existen ahora mismo entre Zabarnyi y Safonov. Lo hizo en el portal Fútbol 360 en el que aseguró que "Illya me contó que había pedido que el ruso no formara parte del PSG". Al parecer, esa fue una de las condiciones que puso para firmar.

Safonov, durante un partido con el PSG. EFE

Del mismo modo, según medios ucranianos, el propio Zabarnyi quiso agradecer al PSG, uno de los mejores clubes del mundo, la oportunidad de representar a mi país en la escena internacional y jugar al máximo nivel".

Sin embargo, aseguró tener "una postura cívica clara: mi país lleva cuatro años sumido en una guerra a gran escala. Los rusos son agresores que intentan en vano destruir la libertad y la independencia de Ucrania. No mantengo ninguna relación personal con ningún ruso".

"Tengo que interactuar con él a nivel profesional durante los entrenamientos y cumplir con mis obligaciones con el club. Pero mientras la guerra continúe, apoyo plenamente el aislamiento del fútbol ruso en el mundo", enfatizó.

Esta información acabó llegando a los oídos de Luis Enrique, técnico del cuadro parisino, quien intentó rebajar la tensión: "El deporte y el fútbol son la mejor manera de incluir a las personas y crear unidad, no separación", apuntó el español.

Compartiendo vestuario

De momento, la realidad es que tanto Zabarnyi como Safonov están compartiendo vestuario. De hecho, el central ucraniano que llegó del Bournemouth el pasado 9 de agosto a cambio de 63 millones de euros, ya ha disputado dos partidos con la elástica parisina.

Safonov, por su parte, sigue sin encontrar protagonismo en París. Aterrizó el curso pasado en el PSG donde jugó 17 partidos y encajó 13 goles. Este curso aún no se ha vestido de corto y, a pesar de la salida de Donnarumma, sigue a la sombra de Chevalier, flamante incorporación de este verano.

El mercado ya ha cerrado y, salvo sorpresa, tendrán que convivir por lo menos hasta el mercado de invierno. Quién sabe si esto afectará al vestuario del vigente rey de Europa o si se quedará tan solo en una anécdota.