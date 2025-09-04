España vence y convence ante Bulgaria e inicia con buen pie su camino hacia el Mundial

Los de Luis de la Fuente sentenciaron el partido en la primera mitad con los goles de Oyarzabal, Cucurella y Merino y dosificaron en la segunda mitad (0-3).

España ya ha puesto la primera piedra hacia la conquista de su segunda estrella mundial. Todavía queda mucho, prácticamente un año, pero los de Luis de la Fuente siguen demostrando estar a un nivel sublime. Bulgaria y los más de 40.000 aficionados que arrebataron el estadio fueron testigos de ello (0-3). [Así hemos vivido la victoria de España].

Fue una exhibición de la Selección. Bien es cierto que el rival no era el más poderoso, pero la puesta de largo en la fase de clasificación del Mundial no pudo ser más positiva. Huijsen sigue afianzándose, Zubimendi hace olvidar a Rodri y Lamine continúa plasmando en 'La Roja' lo que hace cada fin de semana con el Barça.

El extremo catalán, que está a punto de cumplir dos años desde su debut con la Absoluta, volvió a canalizar todo el juego de España. Siempre con dos marcas encima, el de Mataró fue un quebradero de cabeza para la zaga búlgara. Se fue con una asistencia, la del tercer gol, pero pudo ser mucho más.

🚨🚨| GOAL: MARC CUCURELLA DOUBLES THE LEAD!!



Bulgaria 0-2 Spainpic.twitter.com/f6JhS40qSJ — Goals Side (@goalsside) September 4, 2025

De la Fuente ha logrado crear un equipo coral. Un conjunto que juega de memoria, que domina, que atosiga a su rival en la presión. Una máquina de matar. Bulgaria fue muy inferior (lo era sobre el papel), pero la selección española no se dejó nada en el tintero.

Ahora llega el turno de Turquía. Una prueba más exigente con Arda Güler como faro. Será el domingo y España tendrá la oportunidad de dejar encarrilado su billete al Mundial.

Apisonadora

Un disparo al palo tras un rebote. Eso fue lo único que ofreció Bulgaria en una primera parte en la que estuvieron totalmente sometidos. España salió con el cuchillo entre los dientes e impuso su ley prácticamente desde el pitido inicial.

No pasaron ni cinco minutos y Oyarzabal ya estaba celebrando el primero de la noche. Lamine recogió el esférico en el perfil derecho, atrajo a dos rivales y se la puso a Pedri en la frontal. El canario se la dio a Zubimendi y éste filtró un pase sensacional al delantero donostiarra para que batiera a Velislavov.

El delantero de la Real Sociedad, que ha comenzado bien la temporada, pudo ampliar la renta tan solo cuatro minutos después, pero no logró definir por debajo de las piernas del portero búlgaro.

Oyarzabal celebra su gol contra Bulgaria. REUTERS

A los 20 de juego se asomó Bulgaria con un remate al palo de Kirilov, pero no fue más que un toque de atención para una selección española que volvió a pisar el acelerador. Lamine perdonó un mano a mano muy claro, pero a la media hora de juego Cucurella amplió la renta.

Fue una obra de arte. Lamine puso un centro, despejó el balón con la cabeza la defensa búlgara, y el cuero cayó a los pies del lateral español. Escorado en el pico izquierdo del área, Cucurella controló y sacó un violento disparo cruzado que fue imposible para Velislavov.

Respiró más tranquila España con el segundo tanto y el tercero llegó al filo del descanso. Esta vez fue Merino quien cabeceó a gol un córner muy bien botado por Lamine Yamal. Apenas habían pasado 38 minutos y el encuentro estaba resuelto.

🎯 Le but de Merino avec l’Espagne pic.twitter.com/Cpcx87ywS4 — Arsenal FC 🇫🇷 (@ArsenalFansFR) September 4, 2025

Y así fue porque apenas pasó nada reseñable tras el paso por los vestuarios. España bajó tres marchas a su juego y se dedicó a mover el balón de lado a lado en busca de hacer pasar el reloj. Lo consiguió con creces y apenas se vieron ocasiones en la segunda parte.

Lo más reseñable llegó pasada la hora de juego con la entrada de Rodri y Carvajal después de sus graves lesiones de rodilla. Una gran noticia para Luis de la Fuente que ya podrá contar con dos de sus estandartes.

Bulgaria 0-3 España

Bulgaria: Vutsov; Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nurnberger (Bozhinov, m.62); Chochev (Milanov, m.81), Panayotov (Petkov, m.46), Gruev, Minkov, Kirilov (Minchev, m.72); y Kolev (Nikolov, m.72).

España: Unai Simón; Pedro Porro (Carvajal, m.62), Le Normand (Pau Cubarsí, m.46), Huijsen, Cucurella; Zubimendi (Rodri, m.62), Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal (Jesús Rodríguez, m.79), Nico Williams (Dani Olmo, m.71) y Oyarzabal.

Goles: 0-1, m.5: Oyarzabal. 0-2, m.30: Cucurella. 0-3, m.37: Mikel Merino.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Mostró cartulina amarilla a Le Normand (39) por España.

Incidencias: primer encuentro de la fase de clasificación al Mundial 2026, disputado en el estadio Vasil Levski de Sofía, lleno, con 43.230 aficionados en las gradas.