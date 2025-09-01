El recibimiento a un galáctico: el fichaje de Antony por el Betis desata la locura entre los aficionados en el aeropuerto
El brasileño fue recibido por una gran multitud de seguidores verdiblancos que estaban en vilo el último día del mercado debido a la dificultad de la operación.
Más información: Isak, la guinda del mercado de un Liverpool que se ha gastado 488 millones de euros para dominar en Inglaterra y Europa
El fichaje de Antony por el Betis ha desatado la locura entre los aficionados verdiblancos. Tras haber protagonizado el culebrón del verano ante la dificultad de llevarse a cabo la operación en términos económicos, el conjunto bético ha dado el pelotazo del mercado al conseguir fichar al jugador por 22 millones de euros más tres o cuatro en variables.
La espera ha sido larga pero ha merecido la pena tanto para el jugador, que ha rechazado múltiples ofertas para volver a vestir la camiseta del Betis, como para el club. El esfuerzo económico que ha hecho la directiva encabezada por Ángel Haro ha sido importante.
Es por ello que el recibimiento a Antony fue el de los grandes fichajes. Como si de un galáctico se tratara, la afición asistió al aeropuerto para dar la bienvenida a un jugador que cayó de pie en el equipo y en la ciudad cuando llegó a LaLiga en el último mercado de invierno.
¡HISTORIA DEL BETIS! ¡LOCURA TOTAL EN SEVILLA! 🔥🔥🔥— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 1, 2025
ANTONIO DE TRIANA SALUDANDO A LA AFICIÓN QUE LE HA ROBADO EL CORAZÓN 💚#DAZNTRANSFER ↗️ pic.twitter.com/47Q8b4kdUf
En cuanto puso un pie de nuevo en España sintió el cariño de una afición que vuelve a tener de vuelta a una de sus estrellas -junto con Isco y Lo Celso-. Antony se siente querido en el Betis y es por eso que no ha dudado en esperar hasta el último momento a que se cerrara la operación.
La expectación a su llegada a la ciudad fue máxima. Por la ventanilla del coche que le recogía agradecía el apoyo a su afición, aunque se vio obligado a detenerse y recibir así el calor de unos seguidores verdiblancos que ya quieren volver a verle hacer magia.