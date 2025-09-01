Isak, la guinda del mercado de un Liverpool que se ha gastado 488 millones de euros para dominar en Inglaterra y Europa

El Liverpool ha tirado la casa por la ventana en este mercado de fichajes después de haberse gastado 488 millones de euros en la llegada de seis futbolistas: Isak (150), Wirtz (125), Ekitike (95), Kerkez (47), Frimpong (40) y Giovanni Leoni (31).

El vigente campeón de Inglaterra ha dado un paso adelante para confirmar su dominio en el territorio nacional y revalidar así el campeonato ante las claras amenazas de Arsenal y Chelsea, además del Manchester City, aunque los de Pep Guardiola no han tenido un buen inicio de temporada.

La era post Jürgen Klopp y el comienzo de la etapa Arne Slot se saldó únicamente con la Premier League, logrando el vigésimo título de liga y alcanzando al Manchester United como el club más laureado de Inglaterra. No obstante, se escapó la FA Cup, la Carabao Cup y la Champions.

Haber caído eliminados en esta última competición a las primeras de cambio (en los octavos de final) después de haber sido el mejor equipo durante la fase liga fue un duro varapalo para un club que está inmerso en un proyecto cuya guinda al pastel sería levantar de nuevo la 'Orejona'.

La inversión que ha hecho el Liverpool es la más grande de la historia, por lo que la presión para Slot y los jugadores será aún mayor. No obstante, en Anfield han aceptado el reto y el primer golpe encima de la mesa lo dieron tras ganar al Arsenal en la Premier.

El mercado del Liverpool

Con un gasto total de aproximadamente 488 millones, el Liverpool ha establecido el récord de mayor gasto en un mercado de fichajes en la historia de la Premier League.

Esta cifra supera incluso el récord anterior de Chelsea de 463 millones en 2023, marcando solo la segunda vez que un club inglés supera los 462 kilos en un solo verano.

Llegó a última hora, pero acabó llegando. Aleksander Isak se ha convertido en el fichaje más caro en la historia de la Premier después de que el Liverpool pagara 150 millones de euros al Newcastle para hacerse con los servicios del delantero sueco.

Introducing our new number 9️⃣✨ pic.twitter.com/lm3qRsZh9d — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

La negociación fue con el club de las urracas particularmente compleja puesto que llegaron a rechazar hasta 125 millones de euros.

Hace poco más de dos meses, el actual campeón de la Premier League batió el récord de fichajes en Inglaterra al hacerse con Florian Wirtz, procedente del Bayer Leverkusen, por 137,5 millones de euros.

Sin embargo, esa cantidad ha sido superada poco después por el propio club, en el mismo mercado de fichajes, lo que refleja el enorme poder económico del conjunto dirigido por Arne Slot.