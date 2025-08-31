La estrategia del Barça para volver a la regla 1:1: la venta de Fermín no sería suficiente y la solución es el aval de la directiva

Joan Laporta, presidente del Barça, antes de una rueda de prensa en la Ciutat Esportiva

Un día resta para el cierre del mercado de fichajes y los movimientos en las oficinas del Barça no cesan. Las inscripciones siguen estando a la orden del día, el futuro de Fermín López es toda una incógnita y la directiva ha tenido que repetir la fórmula que tanto éxito le dio en 2022.

Los azulgranas están a la espera de conocer la decisión de Fermín después de que el Chelsea haya mostrado interés en su fichaje. El club londinense ha hecho una oferta que ronda los 60 millones de euros y le duplicaría el sueldo al jugador (de 6 millones brutos que cobra en el Barça pasaría a 15).

A pesar de que en un principio el canterano se mostrara reacio a abandonar la Ciudad Condal, la realidad ahora es bien distinta. Fermín se lo piensa y Hansi Flick espera expectante a conocer el futuro de un jugador que quiere mantener en la plantilla. El tiempo pasa y todo debe resolverse en horas.

La renovación (a la baja) de Iñaki Peña y la rescisión del contrato de Oriol Romeu han permitido al Barça inscribir a Gerard Martín de cara al partido ante el Rayo Vallecano, pero todavía hay dos jugadores que siguen sin poder vestirse de corto debido a las limitaciones con el Fair Play Financiero: Wojciech Szczesny y Roony Bardghji.

El club azulgrana continúa sin alcanzar la ansiada regla del 1:1 que le permitiría operar con normalidad en el mercado y la posible venta de Fermín ayudaría a acercarse a la cifra que exige LaLiga y estar cerca de la normalidad, pero tampoco es determinante.

El plan del Barça

El Camp Nou y la venta de los palcos VIP siguen siendo el gran quebradero de cabeza de la directiva azulgrana puesto que Crowe, la firma auditora encargada de validar y supervisar la operación, no ha dado el visto bueno, por eso LaLiga no los puede aceptar.

La venta de los asientos VIP es la clave para volver a estar en 1:1, los azulgranas necesitan saber cómo se contabilizarán esos ingresos. Las diferencias de criterio con LaLiga son importantes: "El fair play va en función de los ingresos previstos. Si tú a LaLiga le dices 'este año haré estos ingresos', no los has hecho todavía, estás diciendo que los harás", explicó Xavi O'Callaghan, director de secciones.

Joan Laporta y Javier Tebas, juntos en un acto REDES

"Y la interpretación de los ingresos de los asientos VIP, por ejemplo, para el Barça es una y para LaLiga es otra. Y aquí hay una diferencia y aquí hay una pelea", concluyó.

Desde los despachos del Spotify Camp Nou, se sigue insistiendo en que el ingreso se contabilice de golpe, mientras que LaLiga cree que la venta de los asientos VIP se debe dividir por el número de años que se vendan, algo que no permite llegar a la norma 1:1. La patronal puso el tema en manos del auditor Crowe, por eso, sin el 'OK' de la auditoría, LaLiga no la aceptará.

Con respecto a Fermín, desde la perspectiva del Fair Play Financiero, la operación supondría unos 13 millones derivados de su traspaso (65 millones de venta) más otros 3,6 millones correspondientes al ahorro de su salario, lo que en total rondaría los 16,6 millones.

Este ahorro permitiría al club inscribir a varios jugadores que Flick considera imprescindibles para completar la plantilla. Su salida, además, facilitaría la inscripción definitiva de Joan Garcia -que ocupa la plaza de Ter Stegen por su lesión de larga duración, aunque solo está registrado hasta final de temporada- y también la de Szczesny y Bardghji.

El aval de la directiva

Aun así, el Barça no necesitaría el traspaso de Fermín para solventar las inscripciones pendientes antes del cierre del mercado estival. Gerard Martín ya ha sido registrado y se espera que el portero polaco y jugador danés sean los siguientes gracias a los avales de la junta directiva.

Tras activar el primero de 7 millones de euros para compensar el desfase en las secciones profesionales. La Junta presentó a LaLiga un segundo, de 5 millones más, que se ejecutará mediante pagarés si resulta necesario para inscribir a ambos jugadores y cubrir así los 10 millones que restaban para ajustar las cuentas.

El presidente del Barça, Joan Laporta, y el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, durante el Inter-Barça

La operación es el único sistema restante para Joan Laporta y su junta directiva para evitar tener que depender de la venta de Fermín o cualquier otra pieza importante -también sonaron Araujo, Christensen o Casadó durante el verano-.

Es la única solución para cerrar así un mercado que se cerrará del mismo modo que en 2022 o 2023, cuando tuvieron que avalar en ventanas veraniegas consecutivas para inscribir a Koundé a última hora o a los Joaos sobre la bocina