El asombro de Mbappé con su gol anulado ante el Mallorca por fuera de juego: publica la imagen en sus redes sociales

El Real Madrid se llevó una sufrida victoria en la visita del Mallorca al Santiago Bernabéu para seguir con el pleno de triunfos en este arranque de temporada. No obstante, más allá de llevarse los tres puntos, fueron noticia los tres goles anulados: dos por intervención del VAR.

José María Sánchez Martínez y Mario Melero López fueron capaces de provocar la desesperación de Mbappé, la indignación del madridismo y el desconcierto de Arda Güler y el de la mayoría de los aficionados al fútbol.

Y es que al delantero francés se le anularon dos goles en la primera parte, ambos por fuera de juego en dos jugadas idénticas: recibe un balón a la espalda de la defensa del Mallorca y le gana la partida a Leo Román en el uno contra uno.

Nada más comenzar el partido (en el minuto 6), Mbappé marcó el primer gol de la noche tras recibir un pase sensacional de Trent Alexander-Arnold a la espalda de la defensa del Mallorca.

El francés celebró el gol junto con el resto de sus compañeros, aunque la sonrisa pronto se le borró de la cara cuando vio cómo Sánchez Martínez lo invalidaba por fuera de juego. Cabe destacar que las líneas ya no se trazan desde la sala VOR, sino que está la tecnología del 'fuera de juego semiautomático'.

Muy activo durante todo el partido, Mbappé lo siguió intentando. Al filo del descanso, ya en el descuento de la primera parte, marcó su segundo gol en el partido, aunque de nuevo estaba en fuera de juego.

El delantero del Real Madrid partió algo adelantado de la defensa del Mallorca cuando recibió de Arda Güler y picó el balón ante la salida de Leo Román para hacer el que hubiese sido el 3-1.

Horas después del encuentro, Mbappé publicó en su cuenta de Instagram la imagen del primer gol anulado, mostrando la captura del VAR que produjo la anulación del mismo.

La afición del Bernabéu, entre incredulidad y enfado, no dudó en expresar su descontento con el arbitraje, coreando cánticos de protesta hacia el Comité Técnico de Árbitros.