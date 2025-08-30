El Sevilla salva el primer 'match-ball' de la temporada: solventa el problema de las inscripciones y comienza el reto de la salvación

La directiva del Sevilla respira algo más tranquila en estas últimas horas para el cierre del mercado de fichajes después de haber conseguido paliar la crisis de las inscripciones: Alfon González y Gabriel Suazo ya aparecen en la web de LaLiga y estarán disponibles para Matías Almeyda.

Todo un alivio para el entrenador argentino que se las ha visto y se las ha deseado para poder formar un once titular competitivo en los dos primeros partidos de La Liga. Los problemas económicos que atraviesa el club han reducido el margen de maniobra de una directiva que no cuenta con el apoyo de su afición, quienes temen un descenso a Segunda División.

Los resultados ante el Athletic Club (3-2 en San Mamés) y sobre todo ante el Getafe (1-2 en el Sánchez Pizjuán) han hecho dar la voz de alarma en la capital hispalense y es que el Sevilla necesita empezar a sumar pronto para no volver a revivir el sufrimiento de las últimas temporadas.

Es por eso que el trabajo de Antonio Cordón se ha acelerado. El club hispalense no cumplía con el Fair Play Financiero y no podía inscribir a las tres nuevas incorporaciones, pero por medio de la renovación a la baja de Marcao y la venta de Idumbo, el horizonte se ha esclarecido.

A contrarreloj

Las lesiones que ha sufrido el Sevilla en su plantilla había dejado a Matías Almeyda casi sin alternativas en los dos primeros compromisos de la temporada. La situación era crítica y una vez que el trabajo se ha sacado adelante desde los despachos, ahora toca trasladarlo al terreno de juego.

"Hay varios jugadores que redujeron sus salarios y extendieron sus contratos para ayudar al club y a sus compañeros. Estoy viendo algo positivo con respecto a cómo se maneja un grupo, donde esta clase de futbolistas priorizan el fútbol al dinero en una situación complicada", desveló el argentino en la previa del partido ante el Girona.

"Hay que correr viejo. Los medios de ellos no pueden jugar" 🔊



¡QUÉ MARAVILLA ESTA CHARLA DE MATÍAS ALMEYDA! ¡QUÉ BONITO ES ESCUCHAR EL FÚTBOL! 😍



🔗 https://t.co/lO1BAB9LgJ #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/PNDjif3Bm4 — DAZN España (@DAZN_ES) August 25, 2025

Y es que para poder inscribir a Suazo y Alfon, los nervionenses han negociado con Marcao una rebaja de sueldo con ampliación del contrato. De esta forma, han recurrido a una maniobra parecida a la que llevaron a cabo con Januzaj, pero lo suyo fue una bajada de sueldo para poder ser inscrito.

Esta estrategia ha dado resultado, permitiendo que el cuerpo técnico ya pueda contar tanto con el atacante procedente del Celta como con el lateral llegado desde el Toulouse, ambos incorporados a coste cero. El margen salarial del Sevilla no permite realizar importantes inversiones.

LaLiga autorizó al al club a inscribir a estos dos jugadores antes que a Iheanacho, quien regresó tras su cesión pero cuyo futuro aún se negocia, ya que se busca una salida para él. Con todo, la entidad todavía tiene trabajo por delante para cerrar la inscripción de futbolistas como Vlachodimos.

Al mismo tiempo, Almeyda sigue esperando refuerzos en diferentes posiciones, aunque todo dependerá de las salidas que logre concretar el club en los últimos días del mercado, con jugadores como Juanlu, Carmona, Vargas o Lukébakio en el escaparate.

La operación Idumbo

Además de la renovación a la baja de Marcao, el club ha tenido que desprenderse de Loïc Badé (el central ha fichado por el Bayer Leverkusen) y en los últimos días está sonando con fuerza la venta de Vargas al Villarreal como sustituto de Yéremy Pino, quien ha hecho las maletas rumbo a Inglaterra.

No obstante, según Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, los hispalenses ultiman el traspaso de Stanis Idumbo al Mónaco.

Idumbo presiona a Vivian. Europa Press

El acuerdo entre los dos clubes por el jugador belga podría alcanzar unas cifras cercanas a los 10 millones de euros, variables incluidas. Cabe recordar que los andaluces pagaron 400 mil euros en enero de 2024 por un futbolista que entonces militaba en el filial del Ajax.

De esta forma, Antonio Cordón, que estuvo trabajando para el Mónaco en la temporada 2016-17, tira de agenda y de imaginación para poder seguir llevando a cabo su planificación deportiva.

Aunque pierde a un jugador con un futuro prometedor, su venta le permitirá hacer caja y reforzar otras posiciones prioritarias en la plantilla.

El Sevilla empieza ahora una nueva temporada con una plantilla que si bien no está confeccionada en su totalidad, ya ofrece más garantías con respecto a una semana.

El objetivo volverá a ser esta temporada la permanencia y lo primero es ganar al Girona en Montilivi para sumar los primeros puntos ante un rival que también estará en la pelea por eludir el descenso a tenor de la dinámica que atraviesa.