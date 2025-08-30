La Premier 'compra' Alemania: la Bundesliga deja de retener talento y las perlas germanas eluden al Bayern por Inglaterra

El joven delantero Nick Woltemade, el último alemán que ha rechazado al Bayern para recalar en la Premier. Reuters Reuters

Hubo un tiempo en que el Bayern de Múnich lograba acaparar el mercado de la Bundesliga y captar a las grandes estrellas de su competición, sobre todo a las jóvenes promesas alemanas para las cuales era un honor fichar por el gran club del país.

Incluso formar parte de ciclos ganadores en equipos como el Borussia de Dortmund no impedía que jugadores como Robert Lewandowski o Mario Götze acabasen vistiendo de rojo, aunque siempre hubo excepciones, como la del leal Marco Reus.

En los últimos años, tanto las perlas alemanas como los mejores jugadores de la Bundesliga en general, han dado calabazas al Bayern y se han terminado marchando a la Premier League, ya sea por lo atractivo de sus proyectos o el poderío de sus finanzas.

Este verano, el caso de Florian Wirtz es el más paradigmático, pero el inminente desembarco de Nick Woltemade y Xavi Simons han acabado por confirmar la fuga de talento en el puente entre Alemania e Inglaterra.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany que en su etapa como jugador vivió en sus carnes un traspaso del Hamburgo al Manchester City, se ha quejado este viernes de la desigualdad económica entre ambos campeonatos.

"El poder de la Premier es económico. Un recién ascendido como el Burnley o el Sunderland compiten en el mercado con los clubes top de Alemania por sus objetivos, o fichan jugadores directamente del Frankfurt, el Wolfsburgo o el Leverkusen.

El centrocampista alemán, Florian Wirtz, una de las grandes perlas del fútbol teutón y fichado por el Liverpool. Reuters Reuters

Solo en este mercado, las principales estrellas de los clubes que compiten mínimamente al Bayern han puesto rumbo a Inglaterra dejando una buena suma de dinero: Florian Wirtz (130 millones), Hugo Ekitike (94), Benjamin Sesko (76), Nick Woltemade (85), Xavi Simmons (60), Jamie Gittens (56), Jeremie Frimpong (35) o Granit Xhaka (15).

En la dirección opuesta, los únicos fichajes comparables tienen por destino al Bayern. El fichaje de Luis Díaz (28 años) no es homologable al no ser un fijo para Arne Slot, pero el gran golpe llegó en 2023, cuando los bávaros sacaron al goleador británico por excelencia (Harry Kane) de las islas.

La Bundesliga 'tax'

En Inglaterra celebran la llegada de estos talentos, pero entre los aficionados existe un recelo sobre su potencial desempeño, en lo que han bautizado como la tasa Bundesliga (Bundesliga tax).

El concepto se refiere a la diferencia de nivel entre ambos campeonatos y la dificultad de los jugadores que provienen de Alemania para mantener su rendimiento en la Premier.

Según esta lógica, un jugador de diez en la Bundesliga puede rendir como un seis en Inglaterra, y de ahí, el concepto de "tasa". Un ejemplo de ello pueden ser Timo Werner, Christopher Nkunku, Naby Keita o Jadon Sancho, que no lograron mantener el nivel mostrado en Leipzig o Dortmund en el Chelsea y Manchester United.

El centrocampista belga Kevin De Bruyne, fichado hace una década por el Manchester City desde el Wolsburgo

Aunque hay muchos ejemplos que parecen confirmar esta tendencia, no conviene dejarse llevar por el estereotipo. En la historia de la Premier, hay muchísimos casos de jugadores que rindieron igual o mejor en las islas británicas que en sus clubes de origen.

El caso de éxito más claro de los últimos años es Kevin de Bruyne, llegado desde el Wolsburgo, pero tampoco hay que olvidar a sus excompañeros Ilkay Gündogan y Erling Haaland (fichados desde el Dortmund) o el excapitán citizen, Vincent Kompany (del Hamburgo).

Dos de los pioneros fueron Michael Ballack y Dimitar Berbatov, encargados de abrir la veda para otros más recientes como Roberto Firmino, Heung-Min Son, Kai Havertz, Granit Xhaka, Dominik Szoboszlai o Josko Gvardiol.

Berbatov celebra un gol con el United. . Foto: manutd.com

Calabazas al Bayern

Uno de los golpes morales más duros de la Premier al Bayern ha sido el fichaje de Florian Wirtz por el Liverpool.

Después de evitar repetir un caso Toni Kroos al sellar la renovación de Joshua Kimmich y Jamal Musiala, los bávaros buscaban firmar a la gran promesa del fútbol alemán para la próxima década.

Aunque su familia consideraba que a los 22 años debía permanecer en Alemania, Wirtz se ha visto seducido por la oportunidad de disputar una liga completamente diferente tras hacer historia con el Leverkusen.

Nick Woltemade celebra un tanto del Stuttgart. Reuters Reuters

La historia del Liverpool, la mística de Anfield, lo atractivo del proyecto de Arne Slot y una oferta de 130 millones tienen la culpa de que el genial mediapunta cerrase la puerta del Bayern para abrir la de los reds

El otro gran objetivo del Bayern era el delantero del Stuttgart Nick Woltemade, capaz de jugar como nueve y como segundo punta, todo un proyecto de jugador capaz de reemplazar a Harry Kane en el medio plazo y aportar más opciones al ataque muniqués.

Aunque el acuerdo parecía hecho, el Stuttgart no quería regalar a su mayor promesa y nunca se acordó un precio satisfactorio. El culebrón Isak, que desea cambiar Newcastle por Liverpool, llevó a las urracas a lanzarse a por Benjamin Sesko como sustituto.

El delantero esloveno Benjamin Sesko, fichado por el Manchester United. Reuters Reuters

El esloveno optó por el Manchester United en un traspaso que costó 76 millones, y el Newcastle ha tenido que buscarse una alternativa que ha sorprendido al planeta fútbol.

Una oferta de 85 millones de euros ha sido imposible de rechazar para el Stuttgart y el jugador vestirá de negro y blanco en otro ejemplo de cómo el Bayern cada vez sufre más ante el poderío de la Premier.

Pero esto no solo afecta al Bayern, ya que todos los grandes clubes alemanes han perdido a varios de sus jugadores más prometedores ante las ofertas británicas.

Xavi Simons, fichado por el Tottenham, celebra un gol con sus excompañeros en el RB Leipzig. REUTERS

Xavi Simmons, tentado por el Chelsea durante semanas, finalmente partirá al Tottenham por 60 millones para reemplazar a Heung-Min Son, que en su día dejó Leverkusen para recalar en el conjunto londinense.

El Borussia Dortmund, experto en vender a buen precio, perdió al joven británico Jamie Bynoe-Gittens (21 años) solo un año después de ficharlo. Una oferta de 56 millones de euros procedente del Chelsea tiene la culpa.

El delantero francés Hugo Ekitiké, fichado por el Liverpool desde el Frankfurt. Reuters Reuters

Además, la marcha de Sesko no es la última pérdida en la lista de goleadores de élite del fútbol alemán.

Otra oferta mareante del Liverpool (94 millones de euros) se llevaron al francés Hugo Ekitiké rumbo a Anfield para dejar atrás al Eintracht de Frankfurt.

Solo unos meses antes, su compañero de ataque Omar Marmoush ponía rumbo al City por otros 75 kilos que demuestran que La Liga no es la única que vive una verdadera sangría por el músculo financiero de la Premier.