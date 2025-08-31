La odisea del Real Madrid con el arbitraje ante el Mallorca: hasta tres goles anulados y un criterio en las manos que no se entiende

Sánchez Martínez explica a Arda Güler el motivo por el que es anulado su gol. Reuters

El Real Madrid sufrió para ganar al Mallorca en un partido en el que los blancos marcaron cinco goles y únicamente se contabilizaron dos. El del Bernabéu fue un encuentro que hace mella en el arbitraje español y es que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) necesita urgentemente unificar criterios.

José María Sánchez Martínez y Mario Melero López fueron capaces de provocar la desesperación de Mbappé, la indignación del madridismo y el desconcierto de Arda Güler y el de la mayoría de los aficionados al fútbol.

Con el 2-1 imperando en el electrónico tras una fugaz remontada en la primera parte del Real Madrid en un minuto, Arda Güler marcó el gol de la tranquilidad en el 56'. A pesar de que en un principio el colegiado murciano dio por válido el gol, desde la sala VOR decretaron una mano punible del jugador turco segundos antes de anotar el 3-1.

Tras una gran jugada de Mbappé y Franco Mastantuono, el argentino armó el disparo, pero Leo Román evitó el gol con el pie. El rechace le quedó a Valjent y en su intento por despejar el balón le dio a Arda Güler, quien se encontraba a escasos metros de él.

En un acto reflejo el '15' del Real Madrid se protegió la boca del estómago y el balón siguió en movimiento en el interior del área del Mallorca. Tras una nueva intervención del portero, el turco aprovechó el rechace, aunque incomprensiblemente el gol no terminaría subiendo al marcador.

"Vamos a revisar la mano si es inmediata, ¿sabes, Xabi? Vamos a revisar la mano si es inmediata", le explicó Sánchez Martínez al entrenador del Real Madrid cuando se dirigía al monitor a ver la jugada.

Y es que según la 'Regla 12: Falta y conducta incorrecta del reglamento oficial de la Federación Española de Fútbol', en el apartado "tocar el balón con la mano", define que si un jugador intenta marcar gol tocando deliberadamente el balón con la mano, se sanciona la acción y no se valida el gol.

No obstante, esta norma también aplica a que "si el jugador marca directamente con la mano, sea de forma voluntaria o accidental se considera infracción y la jugada se debe anular, reanudando el juego con tiro libre o penalti si ocurre dentro del área".

Mbappé se quedó sin marcar

Previamente al gol de Arda Güler, el VAR ya había tenido trabajo en la primera parte. Nada más comenzar el partido (en el minuto 6), Mbappé marcó el primer gol de la noche tras recibir un pase sensaciones de Trent Alexander-Arnold a la espalda de la defensa del Mallorca.

El francés celebró el gol junto con el resto de sus compañeros, aunque la sonrisa pronto se le borró de la cara cuando vio cómo Sánchez Martínez lo invalidaba por fuera de juego. Cabe destacar que las líneas ya no se trazan desde la sala VOR, sino que está la tecnología del 'fuera de juego semiautomático'.

Muy activo durante todo el partido, Mbappé lo siguió intentando. Al filo del descanso, ya en el descuento de la primera parte, marcó su segundo gol en el partido, aunque de nuevo estaba en fuera de juego.

El delantero del Real Madrid partió algo adelantado de la defensa del Mallorca cuando recibió de Arda Güler y picó el balón ante la salida de Leo Román para hacer el que hubiese sido el 3-1.

El cambio de última hora

Durante el desarrollo del encuentro en el Santiago Bernabéu se conoció la noticia que Pablo González Fuertes, previsto para ser el árbitro del VAR en el Real Madrid-Mallorca, fue mandado a la nevera tras su actuación en el Alavés-Atlético de Madrid. Melero López le sustituyó.

El colegiado asturiano fue previamente el árbitro principal del VAR en el duelo de Mendizorroza, encuentro en el que quedó en entredicho por la polémica decisión de no anular el gol de Giuliano Simeone.

La jugada generó debate y terminó con una valoración negativa dentro del propio estamento arbitral, que optó por apartarle de un partido de máxima exposición como es el del Bernabéu.