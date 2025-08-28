Estos son los rivales del Real Madrid en la fase liga de la Champions League 2025/26: el City en casa y viaje a Almaty

En las próximas semanas el Real Madrid comenzará la reconquista de la Champions League. Lo hará con un equipo que ha sufrido importantes cambios con respecto al de la temporada pasada: Carlo Ancelotti ya es historia y ahora el nuevo capitán del barco es Xabi Alonso.

La exigencia del club obliga a luchar cada año por ganar esta competición y ese es el sello de identidad de un Real Madrid que es el equipo más laureado de la competición. Esto bien lo sabe el tolosarra, quien ganó en Lisboa (2014) su primera Copa de Europa con el conjunto blanco.

Tras la eliminación la temporada pasada en los cuartos de final ante el Arsenal, el Real Madrid vuelve a emprender ahora el reto de ganar la 15ª Champions League y en su camino se va a encontrar con: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

La Champions ha vuelto a citar al Real Madrid y al conjunto dirigido por Pep Guardiola como ya ocurrió la temporada pasada en los dieciseisavos de final. Los blancos salieron como los vencedores de una eliminatoria que acabó decidiendo Mbappé, por los que los ingleses buscarán la revancha.

No obstante, este enfrentamiento se producirá a partido único en el Santiago Bernabéu, escenario que también acogerá los encuentros ante la Juventus, el Olympique de Marsella y el Mónaco.

Entre las salidas más difíciles que tiene el equipo que dirige Xabi Alonso se encuentra Anfield y el Estadio Central de Almaty, club perteneciente a Kazajistán.

En el otro extremo de España, hacia el este, se encuentra la ciudad de Almaty, con más de dos millones de habitantes, empuja el límite oriental de la Champions hasta apenas trescientos kilómetros de la frontera china.

El estadio del Kairat Almaty se ubica a poca distancia de China y, sin embargo, está separado por más de 5.000 kilómetros de las capitales europeas tradicionales —7.500 de Madrid—; sus coordenadas, 76°54′54″E, le sitúan como nuevo 'finisterre' oriental.

Entre los 36 clubes que van a competir en esta edición de la Champions, el Real Madrid tiene -junto con el Paris Saint-Germain- el calendario más difícil de la Champions.

Los de Xabi Alonso se enfrentarán a los dos colosos de Inglaterra -City en casa y Liverpool fuera-, aunque la fortuna del Kairat Almaty es la mala suerte del conjunto blanco.

Entre las salidas también complicadas que deberá afrontar el Real Madrid se encuentra Lisboa y el viaje a Grecia donde se enfrentarán al Olympiacos que dirige José Luis Mendilibar.