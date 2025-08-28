Estos son los ocho partidos del Athletic Club en la fase liga de la Champions League 2025/26: un duro test para los de Valverde
Los leones están en el grupo H y se enfrentarán al PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting de Portugal, Slavia de Praga, Qarabag y Newcastle.
El himno de la Champions volverá a sonar en San Mamés diez años después. Después de la gran temporada que hicieron los leones el curso anterior terminando cuartos en La Liga y llegando a las semifinales de la Europa League, este año el reto es mayor.
Los leones viajarán por el continente con una filosofía que los distingue de los 35 equipos restantes que integrarán la fase liga de la Champions. Con jugadores de la casa tratarán de terminar entre los 24 primeros equipos que sigan vivos en la competición.
Tras el sorteo automático realizado en el Grimaldi Forum de Mónaco, el Athletic tendrá como rivales en la fase liga de la Champions al PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting de Portugal, Slavia de Praga, Qarabag y Newcastle.
No se esperaba que el Athletic fuera a tener un regreso fácil a la Champions y el sorteo lo ha confirmado.
A la espera de que se conozca el orden de enfrentamientos, los de Ernesto Valverde tendrán que medirse ante equipos de máxima élite como el PSG o el Arsenal, y varios de los huesos duros de la clase media europea como el Borussia Dortmund o el Atalanta.
Los rivales del Athletic
El conjunto de Ernesto Valverde se medirá en San Mamés al PSG, Arsenal, Sporting y Qarabag. Como visitante, los rivales serán el Borussia Dortmund, el Atalanta, el Slavia de Praga y el Newcastle.