Inter, en casa y Liverpool, fuera: los ocho rivales del Atleti en la fase liga de la Champions League 2025/26

Julián Álvarez y Giuliano Simeone, antes de un partido del Atlético de Madrid Reuters

El Atlético de Madrid ya conoce sus rivales para la fase de liguilla de la Champions League 2025/26

Tras su quinto puesto en la liguilla del curso pasado, los rojiblancos se medirán a rivales de altura: Inter de Milán, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray.

Los de Simeone disputarán su 13ª edición de Champions consecutiva, en un ciclo en el que los rojiblancos han alcanzado dos finales y unas semifinales eliminando a varios de los mejores equipos de Europa, pero con la Orejona como sueño pendiente por cumplir.

Atlético de Madrid 💫 pic.twitter.com/J0Qc8bRtpR — Atlético de Madrid (@Atleti) August 28, 2025

En una temporada marcada por una profunda renovación de la plantilla, será difícil que los jóvenes futbolistas que han recalado en el Metropolitano puedan reeditar las gestas de la última década y el proyecto se encuentra en un momento de transición para poner unas buenas bases de cara al futuro.

Sin embargo, el Atlético viene de dos veranos muy ambiciosos en el mercado y una plantilla que cuenta con jugadores de la talla de Julián Álvarez, Álex Baena, Jan Oblak o Pablo Barrios, tiene los mimbres para estar obligados a competir por mejorar los resultados recientes.

En los últimos siete años, el Atlético ha caído en octavos de final en tres ocasiones, en cuartos de final otras tres, y en fase de grupos en la 2022-23.

Nuestra fase liga de la Champions 💫 pic.twitter.com/N4mhQPidh6 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 28, 2025

El curso pasado, los rojiblancos estuvieron a punto de eliminar al Real Madrid en una tanda de penaltis que pasará a la historia por el famoso doble toque de Julián Álvarez durante su lanzamiento.

Después de una temporada en la que los de Simeone pelearon por todos los títulos hasta marzo pero que acabó en decepción, alcanzar los cuartos de final o las semifinales debería ser el objetivo mínimo para el club.

Los rivales del Atlético

El sorteo obligará a los de Simeone a mejorar sus prestaciones como visitantes, pues le esperan varios duelos de altura en campos difíciles como Anfield o el Emirates.

A la espera de conocer el orden de enfrentamientos, el Atlético se medirá en casa al Inter, el Eintracht de Frankfurt, el Bodo/Glimt y el Union SG.

Como visitante, tendrá una dura prueba en Anfield ante el Liverpool y en el Emirates ante el Arsenal, además de visitar Eindhoven para medirse al PSV y Estambul para hacer frente al Galatasaray.