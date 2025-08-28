El calendario del Villarreal en los ocho partidos en la fase liga de la Champions League: La Cerámica será clave

El canadiense Tajon Buchanan celebra uno de sus tres goles en el duelo entre Villarreal y Girona del pasado fin de semana. Europa Press Europa Press

El Villarreal vuelve a la Champions con un proyecto muy prometedor en el que las bajas de Yéremy Pino y Álex Baena han sido resueltas componiendo una plantilla equilibrada y de calidad.

Los de Marcelino ya conocen a sus rivales en la fase de liguilla: Manchester City, Borussia Dormund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague y Pafos.

La Cerámica será el escenario de los partidos ante el conjunto que dirige Pep Guardiola, el conjunto italiano, holandés y danés; mientras que las visitas al Signal Iduna Park, BayArena y el Tottenham Hotspur Stadium son las más complicadas para un equipo que confía en pasar a los dieciseiavos de final de la Champions League.

¡Nuestros rivales para la Fase Liga de la @ChampionsLeague 🔥! pic.twitter.com/wWWQn7A8cF — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 28, 2025

El 'tapado' es el Pafos, un royecto nuevo y con mucho dinero, la inyección rusa en un modesto club de Chipre se ha traducido en una histórica clasificación para la Champions.

Las llaves del proyecto han ido a parar a Carcedo, el eterno ayudante de Emery que ha logrado lo que parecía imposible: llevar a un grupo de jugadores de distintas nacionalidades a lo más alto del fútbol europeo.

Los groguets disputarán la sexta edición de Champions de su historia y regresan por primera vez desde la 2021-22, en la que cayeron en semifinales ante el Liverpool tras dar la campanada eliminando a la Juventus y al Bayern de Múnich.

De forma muy meritoria, el Villarreal puede presumir de haber pisado las semifinales en dos ocasiones, ya que también accedieron a esta ronda en su temporada de debut (2005-06).

De hecho, el submarino amarillo estuvo a punto de colarse en la final ante el Barça, con el inolvidable penalti fallado por Riquelme y que pudo forzar la prórroga en la eliminatoria ante el Arsenal en la retina de los aficionados.

Un proyecto ilusionante

Tras un inicio fulminante en el campeonato liguero, con dos victorias en dos partidos y 7 goles a favor por ninguno en contra, el proyecto de Marcelino tiene muy buena pinta.

Tras vender a Álex Baena, Thierno Barry y Yeremi Pino, el equipo se ha reforzado de manera equilibrada con Renato Veiga, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Santiago Mouriño, Rafa Marín o Thomas Partey, aunque aún se esperan fichajes, sobre todo en la posición de delantero y de extremo zurdo.