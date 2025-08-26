Las horas finales del Real Madrid en el mercado: Rodrygo se queda, Ceballos en la rampa y cerco a Nico Paz... para 2026

En Valdebebas se preparan para un cierre de mercado de fichajes que no preveían. Tanto la carpeta de llegadas como la de salidas parecían cerradas desde hacía semanas, pero hay movimientos. No que sacudan los cimientos del vestuario, pero los hay.

Quizás no los esperado. El caso de Rodrygo. Al brasileño se le ha puesto fuera del equipo todo el verano y, salvo sorpresa, se quedará en el Real Madrid. Ni el jugador ha dado el paso definitivo para pedir su marcha ni al club han llegado ofertas.

Nadie pone 90-100 millones de euros por Rodrygo, que desde abril vive su peor etapa como madridista. Desde la Premier League —ni Arsenal ni Liverpool o City— no se han lanzado definitivamente y su continuidad en Madrid, en este punto, se da prácticamente por segura.

Así, Xabi Alonso ha intentado reconducir la situación. Lo del Mundial de Clubes es pasado, como se vio en Oviedo. La titularidad de Rodrygo, que sirvió también como mensaje a Vinicius, fue una declaración de intenciones.

Rodrygo sabe que ha perdido el sitio en el once del Madrid, y pide a Xabi que le pruebe en la banda izquierda. Se junta la sobrepoblación del extremo diestro, con Mastantuono, Brahim y hasta Endrick, y el deseo del jugador por volver a la posición que mejor le viene.

Podrá competir el puesto a Vinicius, sabiendo que su compatriota va por delante y esperando que el acumular minutos le vaya recuperando la confianza y reconciliando con la granda. Rodrygo se queda.

La salida que sí parece cantada es la de Dani Ceballos. El centrocampista español fue dejando todo el verano la puerta abierta a un adiós, y está más cerca que nunca de producirse. No al Betis, como le gustaría, ya que el club verdiblanco no pone el dinero del traspaso (15-20M) ni del sueldo (9M).

Será, si nada cambia, al Olympique de Marsella. El club francés ha llegado ya a un acuerdo con el jugador y negocia con el Madrid. Quiere una cesión y, en cambio, desde el Bernabéu una venta. Una opción de compra obligatoria para el verano de 2026 sería la solución.

Xabi Alonso, como todos, no esperaba movimientos en los últimos días. Ni siquiera el adiós de Ceballos, a pesar de ser su sexto centrocampista en la rotación. Su salida dejará un hueco que, en parte, al tolosarra le incomoda.

Alternativas a Ceballos

Lo ideal si saliera Ceballos sería reforzarse (opciones como Adam Wharton, del Crystal Palace, o Kees Smit, del AZ Alkmaar, gustan), pero el poco tiempo para maniobrar y el precio que se pediría por estos jugadores complican todo.

Mientras Ceballos avanza en la rampa, un nombre suena cada vez más para integrarse al primer equipo: el del canterano Thiago Pitarch. Con minutos en la pretemporada y presente en las dos convocatorias de Liga, queda claro que a Xabi Alonso le gusta el jugador. Una solución de la casa, como lo fue Gonzalo en el Mundial.

Thiago Pitarch, entrenando con el primer equipo del Real Madrid EFE

El tercer nombre que ha salido a la palestra en los últimos días ha sido el de Nico Paz. Brillante en el arranque de la Serie A con el Como —con asistencia y golazo de falta—, el Tottenham volvió a lanzar sus redes. No hubo oferta —aunque se habló de 70M—, pero al menos sí interés.

El presidente del Como, Mirwan Surwaso, lo aclaró en unas declaraciones este martes en Corriere della Sera: "Nadie hace ofertas sabiendo que tenemos que mandarlas al Real Madrid, que puede igualarlas".

El Madrid tiene el control sobre Nico Paz este verano y los dos siguientes. Era el requisito para que saliera hace un año, y que volvió a pesar en mayo para no tener prisa con su regreso. El jugador es feliz en Como, donde es protagonista y crece a sus 20 años.

En la decisión de Nico Paz pesa también el Mundial de 2026, al que quiere ir con Argentina y espera que le sirva de escaparate final para volver a lo grande al Real Madrid. En el fondo de todo, esa es la meta del futbolista: regresar y triunfar en el Bernabéu.

Quedan casi doce meses por delante, pero los astros se van juntando para el retorno de Nico Paz en 2026. El Real Madrid cuenta con él, si bien en una temporada pueden pasar muchas cosas.

Recuperarle será sencillo, ya que el club blanco tendrá una cláusula de recompra —como la tuvo este año— que apenas subirá a 9 millones el próximo verano —serían 10 en 2027—. En la lista de futuribles, Nico Paz va en cabeza.