Edu Aguirre no se corta y predice quién debería ganar el Balón de Oro por delante de Lamine y Dembelé: "El mejor"

A falta de un mes para que se celebre la gala del Balón de Oro, la lista de los grandes favoritos a ganar el galardón no para de ampliarse y el debate ya no está solo en Lamine Yamal y Ousmane Dembelé.

Al diamante del Barça y a la estrella del Paris Saint-Germain se le ha sumado un arduo competidor que viene de ser Bota de Oro a pesar de haber completado su primera temporada en el Real Madrid.

Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, ha confesado en las redes sociales del programa para el que trabaja que el Balón de Oro debería ganarlo "KM10", o lo que es lo mismo, Kylian Mbappé.

La predicción de uno de los colaboradores más reconocidos del programa debido a su cobertura con el Real Madrid no se ha quedado únicamente ahí. Y es que para Edu Aguirre el campeón de La Liga esta temporada será el conjunto blanco, al igual que el ganador de la Champions.

A su juicio, el Barça, el eterno rival del Real Madrid, ganará la Copa del Rey mientras que el Atlético de Madrid será el equipo decepción de este curso. Además, vaticinó que el Real Oviedo será el club revelación de la campaña.

En esta edición, resulta complicado otorgar el favoritismo a un solo candidato y existen argumentos para defender a los principales favoritos. Ante la recurrente duda de qué aspectos pesan más para France Football, España tiene la oportunidad de ganar dos trofeos de forma consecutiva gracias al temporadón de Lamine Yamal.

El gran dominador de la temporada ha sido el PSG de Luis Enrique, ganador de un triplete histórico sellado con la tan ansiada Champions League.

Es difícil descartar a jugadores que fueron protagonistas en las duras eliminatorias ante Liverpool, Arsenal o Aston Villa, pero si se atiende a la temporada en su conjunto, Ousmane Dembélé, Vitinha y Desiré Doué son las tres caras más reconocibles.

Bajo la premisa de que los títulos colectivos (sobre todo, la Champions) pesan más que ningún mérito individual, parece imposible imaginar que el ganador del Balón de Oro no vista los colores del PSG.

Fuera del PSG, aparece otro argumento. Si el Balón de Oro es para el mejor jugador de la temporada, centrándose únicamente en lo individual, cuesta no mirar a Lamine Yamal. A pesar de haber cumplido 18 años hace escasas semanas, su temporada es escandalosa.

Nadie ha ganado el Balón de Oro antes de cumplir 21 años, y si Lamine no lo consigue esta vez, tendría margen para batir ese récord. Con su condición de estrella del otro gran equipo de la temporada y en una liga más exigente que la francesa, hay pocos peros a su candidatura.

Idénticas razones apoyarían un Balón de Oro para su compañero de equipo Raphinha. Sus números son espectaculares (34 tantos y 22 asistencias), pero más allá de la cantidad, le avala la calidad de los momentos en los que ha aparecido.