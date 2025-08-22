Los aficionados votan por la mejor camiseta de fútbol de la historia: mayoría española en una terna final para nostálgicos

La revista Panenka ha dedicado su especial de verano a las camisetas más míticas de la historia del fútbol y ha pedido a sus lectores que escojan la que, en su opinión, es la elástica más icónica jamás creada.

Tras una selección inicial de 150 camisetas, se crearon tres grupos con 50 equipaciones en cada uno y los votantes debían elegir las diez mejores, resultando en 30 finalistas.

Para asemejar el formato clásico de la Copa del Mundo (32 equipos), se añadieron los dos descartes más votados para la terna final. Siete de ellas estaban vinculadas al fútbol español.

Las 32 camisetas finalistas. Revista Panenka

En concreto, la equipación del Deportivo de La Coruña (94-95), el Elche (06-07), el Real Zaragoza (visitante, 96-97), el Athletic Club (tercera equipación, 11-12), el FC Barcelona (visitante, 91-92) y las de la Selección española (visitante 2010 y local 1996) pasaron el corte final.

También hay otras camisetas míticas como la naranja de la Holanda de Johan Cruyff, la granate del Arsenal (05-06), la del Nápoles de Maradona o la del Inter de Ronaldo Nazario en 1998.

Finalmente, estas fueron las cuatro más votadas para pasar a la gran final: Brasil (1998), Fiorentina (98-99), Boca Juniors (81-82) y Alemania (1990).

Todas ellas están ligadas a grandes jugadores o a momentos icónicos. Con esa camiseta, Brasil no logró imponerse en la final del Mundial de 1998 ante Francia, pero está íntimamente ligada a los mejores años de Ronaldo Nazario, antes de sus graves lesiones.

En el caso de la de la Fiorentina, los aficionados no pueden evitar recordar a jugadores como Gabriel Batistuta o Rui Costa, además de una publicidad de Nintendo que invita a la nostalgia.

Germany’s best kit … West Germany 1990. This pink away one is alright. pic.twitter.com/qzqb9Gi3Kr — Paul Johnson Tog 📸 (@pauljohnsontog) June 19, 2024

Y en cuanto a la equipación con la que Alemania conquistó su tercer Mundial en Italia 1990, se trata de una de las camisetas más celebradas de la historia y un recuerdo de la final en la que Lothar Matthäus y compañía se impusieron a Argentina.

⭐️ Ronaldo Nazário



🇧🇷 Brasil local 1998



🛒 Realiza tu pedido en nuestra web pic.twitter.com/vWTn5kPDQ3 — INFUTcamicracks (@INFUTcamicracks) December 25, 2024

Después de más de 100.000 votos, la camiseta ganadora fue la de Boca Juniors de 1981-82 con la que Diego Maradona jugó su última temporada en el conjunto bonaerense antes de fichar por el FC Barcelona.

La movilización en redes sociales fue clave, con todos los fanáticos del Diego coordinándose para zanjar el debate sobre cuál es la camiseta más grande de todos los tiempos.