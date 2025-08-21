Un jugador del Athletic no se corta y se une a las 'calabazas' de Nico Williams al Barça: "¿Qué le diría si viene a por mi? Que no"

Nico Williams fue el héroe del Athletic Club en la primera jornada de La Liga. Marcó un gol y celebró a lo grande su renovación con el conjunto vasco ante su gente.

Hay Nico para rato en el Athletic. Y eso es una buena noticia para el conjunto dirigido por Ernesto Valverde. Un futbolista diferencial y que será vital para que los vizcaínos cumplan todos sus objetivos en este curso.

El hermano de los Williams es el gran símbolo de Lezama, pero en los últimos meses también se han ido incorporando al primer equipo jugadores que poco a poco se están ganando un hueco en el primer equipo. Uno de ellos es Mikel Jauregizar, quien suma ya 59 partidos de rojiblanco.

🎙️ ¿Si viene el Barca a por ti como vino a por Nico, que le dices?



• Mikel Jauregizar: “Qué no”



🦁 Tenemos al mejor heredero del 18 para mucho tiempo en San Mamés. #AthleticClub pic.twitter.com/MbTtQpbU4h — Markel Francia (@MarkelFrancia) August 21, 2025

El centrocampista de Bermeo vive su segunda temporada con los mayores y está siendo una de las grandes revelaciones. Tanto es así que ya se le ha relacionado con los mejores clubes de Europa.

Sobre uno de ellos le preguntaron en Lezama en una rueda de prensa tras el entrenamiento previo al duelo de la segunda jornada frente al Rayo Vallecano. Jauregizar, de forma contundente, despejó cualquier tipo de intención de moverse de Bilbao.

"No puedo pedir más porque cumplo el sueño que tiene mucha gente. Si viniera el Barça a por mí le diría que no, que me quedo aquí", destacó.

El futbolista apuntó que "estoy muy contento de cómo van las cosas y por mi rendimiento. A ver si puedo seguir así durante toda la temporada", dijo.

Tengo experiencia de un año más y a ver si esta temporada puede ser igual o mejor que la anterior. Yo trabajaré sobre ello. El míster me pide que mueva el balón de un lado a otro, que sea yo mismo, robe balones y haga jugar al equipo. Tengo mucho margen de mejora", añadió.

"El equipo tiene mucha confianza en lo que viene porque la ilusión es muy grande. Estamos ante una temporada tan importante como exigente. El Rayo es un equipo muy duro y está en competición europea. Nos lo pondrá muy difícil aunque a ellos pueda influirles tener competición europea", dijo en relación al debut y el próximo encuentro.