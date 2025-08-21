La AFE y los capitanes de La Liga, en contra del Villarreal-Barça en Miami: "Es una falta de respeto para los futbolistas"

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y los capitanes de los clubes de LaLiga han expresado su rechazo a la posibilidad de que el Villarreal-Barça de la jornada 17 se dispute en Miami a través de un comunicado publicado en la tarde de este jueves.

La AFE, tras reunirse con "todos los capitanes de Primera División", esgrime que ha faltado "información" y "diálogo" con los jugadores ante una decisión que "implica cambios a nivel deportivo" y "un desplazamiento para los futbolistas, en calidad de trabajadores, fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica".

Aseguran que es "una falta de respeto para los futbolistas" y piden "transparencia" a las instituciones implicadas. "Es un proyecto que cambiaría la competición y que requiere un diálogo, una negociación y un acuerdo previo con todos los agentes del fútbol, sobre todo con los principales, que somos los futbolistas", reza el comunicado.

Los jugadores explican que la AFE requirió un informe con todos los detalles tras darse a conocer que la RFEF había elevado a la UEFA y a la FIFA la solicitud para disputar el partido, pero que en su respuesta, la patronal "negó su responsabilidad" a la hora de anticipar el plan.

Esta falta de comunicación es lo que ha llevado a los futbolistas a expresar su rechazo a un plan que ha estado cargado de controversia desde el momento de su anuncio.

Algunos clubes como el Real Madrid ya han expresado su oposición a la idea al entender que "altera el equilibrio competitivo" y "otorga una ventaja deportiva a los clubes solicitantes".

El club blanco incluso pidió a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que no autorizase la celebración del encuentro "sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición".

También ha habido quejas individuales por parte de futbolistas como, por ejemplo, el guardameta del Athletic Club, Unai Simón. El portero consideró la decisión una "falta de respeto" e insistió en que el fútbol "es de los aficionados".

Los aficionados del Villarreal, principales damnificados, también entraron en cólera al conocer la decisión, por más que el presidente del club, Fernando Roig, ofreciese pagarles el viaje o hacer un descuento en el abono de la temporada como medida compensatoria.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF dará traslado a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa de un partido de Primera División en Miami



La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por @FCBarcelona y @VillarrealCF

Tanto LaLiga como el Barça o el club groguet ven con buenos ojos la disputa del partido por los beneficios económicos y la visibilidad comercial que supondría la internacionalización del campeonato liguero, algo que ya ha sucedido en competiciones como la Supercopa de España en Arabia Saudí.

En otros deportes, como la NBA, también se ha hecho habitual que se disputen algunos partidos en países como Francia o Reino Unido para atraer público europeo; pero sería la primera vez que un partido de LaLiga se dispute en suelo extranjero.

El proyecto es un viejo anhelo del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que lleva años deseando llevar un partido de Primera División fuera de las fronteras españolas.

Ya se intentó en el pasado con el Girona-Barça de la temporada 2018-19 y también con el Villarreal-Atlético de Madrid de la 19-20, pero finalmente estos planes no fructificaron.