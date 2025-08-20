El regreso de De Gea al United, la solución a una crisis infinita en la portería para cimentar las bases del nuevo Manchester

De Gea celebra la victoria ante el Leicester en febrero de 2023. Europa Press

El proyecto de Rubén Amorim en el Manchester United sigue cogiendo forma después de que el club haya desembolsado 230 millones de euros por la incorporación de cinco jugadores: Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Diego Basilio León Blanco, Matheus Cunha y Enzo Kana-Biyik.

La apuesta por volver a Europa está siendo fuerte, sobre todo después de la terrible temporada que realizó el equipo el curso pasado. Superado el ecuador del curso, Erik ten Hag fue destituido y llegó Rubén Amorim, se perdió la final de la Europa League y en la Premier terminaron 15º.

A pesar de que el Manchester United sigue siendo uno de los clubes más importantes de Europa, en los últimos años los resultados que ha registrado el equipo no lo refleja. Los 'red devils' han navegado sin rumbo incluso en Inglaterra y el club carece de estabilidad, es por ello que a falta de once días de mercado preparan el regreso de una leyenda. La vuelta de David de Gea.

El amistoso entre el Manchester United y la Fiorentina provocó nostalgia entre la afición de los 'red devils' al reencontrarse con quien defendió su portería durante 12 años.

Previo al inicio del partido, Bruno Fernandes -el capitán del equipo- le entregó a De Gea una placa conmemorativa en el centro del campo en reconocimiento a su trayectoria y contribución al club.

El inicio del partido se retrasó brevemente para dedicarle este acto, en el que recibió el cariño de sus excompañeros, la directiva y por supuesto la ovación de toda la afición presente en Old Trafford.

Un regreso soñado

Durante el partido, De Gea fue constantemente aplaudido y, cuando fue sustituido en el minuto 87, los aficionados le despidieron con una ovación de pie.

El homenaje sirvió como reconocimiento público por los 415 partidos oficiales que disputó con el Manchester United entre 2011 y 2023, consolidándose como una de las grandes leyendas del club.

Tras salir del Manchester en 2023 y tras un año sin jugar, su primera temporada en la Fiorentina ha sido espectacular, es por ello que sus números han despertado el interés del club inglés: 11 porterías a cero en 35 partidos, 38 goles encajados y un porcentaje de paradas del 72,8%, lo que contrasta con la inestabilidad en la portería de Old Trafford.

David de Gea y Bruno Fernandes, en un partido del Manchester United en 2023. Europa Press

Solo en la Premier League el Manchester United encajó la friolera cantidad de 54 goles, haciendo inviable así poder luchar por terminar en la parte media-alta de la clasificación. De hecho, el club terminó muy cerca de los puestos de descenso a la Championship.

Onana no ha demostrado ser el portero que necesitan los 'red devils', pues es uno de los que menor porcentaje de paradas tiene en toda la Premier.

Ante el Arsenal en el primer partido de la temporada, Amorim decidió no convocarle por decisión técnica ya que él se había recuperado de las molestias que notó durante la pretemporada.

Altay Bayindir, su alternativa, 'cantó' en un gol de Calafiori que, a la postre, sería el único del partido y acabaría provocando la derrota ante los 'gunners'. El club inglés se ha reforzado este verano en casi todas las posiciones a excepción de la portería, es por ello que el nuevo proyecto pasa por encontrar solidez en la portería y David de Gea es el indicado.

La vida da muchas vueltas y después de que Onana llegara para suplir al madrileño, ahora es el portero de la Fiorentina quien podría devolverle la jugada, o al menos eso es lo que asegura el diario británico The Sun.

Según la información que manejan, el United está manteniendo negociaciones secretas para concretar su vuelta.

Y es que a pesar de haber renovado su contrato con el club 'viola', De Gea cuenta con una cláusula en su contrato que les permitiría repatriarlo a un coste muy bajo (aunque no han querido dar cifras concretas).

Y es que, en su regreso a Manchester, el protagonista de este culebrón insinuó que sus caminos podían "cruzarse nuevamente".

A falta de once días para el cierre del mercado, el club inglés puede protagonizar uno de los fichajes más mediáticos ya que se consumaría el retorno de una leyenda. Además, la llegada de De Gea ofrecería solidez defensiva a un equipo que lleva años haciendo aguas.

La postura de la Fiorentina es desconocida puesto que si bien podría no poner ningún impedimento a su salida, si finalmente el portero hace las maletas a Manchester, ellos perderían a un portero de garantías.

Y es que los italianos afrontan una temporada exigente en la que jugarán la Conference League. En once días el futuro de David de Gea quedará resuelto. Empieza la cuenta atrás.