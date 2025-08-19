Xabi Alonso se rinde a la nueva versión de Mbappé: "Quiere dar un mayor rendimiento por su ambición de ganar siempre"
El tolosarra se mostró muy contento por la victoria de su equipo, aunque reconoció que todavía hay mucho que trabajar debido al poco tiempo que han tenido para preparar el encuentro.
El Real Madrid se ha llevado la primera victoria de la temporada en su estreno en La Liga en un partido en el que se han visto caras nuevas en el equipo. Empezando desde el banquillo, ha sido el primer partido de Xabi Alonso en un estadio que también ha visto a Huijsen, Carreras y Trent.
No fue el mejor partido de un equipo madridista que se notaba que no había tenido apenas tiempo para prepararse tras el final de la última temporada y el comienzo de la nueva -con el Mundial de Clubes por medio-, pero el fútbol va de ganar y el Real Madrid se terminó llevando los tres puntos.
En la rueda de prensa posterior al partido, el tolosarra se deshizo en elogios hacia Mbappé, quien se mostró muy activo en el partido, y también hacia Franco Mastantuono, un jugador especial que apenas ha necesitado unos entrenamientos para ser el primer cambio del equipo.
La victoria ante Osasuna
"Hay cosas positivas empezando por el resultado, lo más importante. Después de 2 semanas de pretemporada me quedo con lo que hemos trabajado y hemos hecho bien, nos dará estabilidad.
"Hemos tenido orden, con el bloque bajo nos ha costado más generar ocasiones claras. Estamos en fase de puesta a punto y la victoria te da tranquilidad para seguir".
Los nuevos fichajes
"No les ha pasado ni la camiseta ni pisar el Bernabéu. Han tenido una actuación buena, correcta, quizás no espectacular pero lo han hecho bien. Después de dos semanas este es el primer día. Como primera toma me quedo con muchas cosas positivas".
El partido de Osasuna
"Osasuna ha hecho su planteamiento y nos costaba encontrar espacios. Nos ha faltado enlazar el último pase para tener ocasiones claras, aunque en defensa no nos han transitado".
Mastantuono
"Ya le veía que podía aportar y aunque no podía entrenar con nosotros sí se ha preparado y tenía muchas ganas. Lo emocional pesa más que lo trabajado y es una buena noticia que haya debutado".
Arda Güler
"Desde que estamos aquí Arda está dando pasos adelante con la forma de entender la posición, enganchar... En la primera parte ha recuperado muchos balones que nos ha permitido seguir". atacando. Estoy contento con él".
El regreso de Carvajal
"Futbolísticamente y anímicamente Carvajal arrastra mucho, tiene muchas horas de vuelo y él sabe lo que hay que hacer para ganar. Carva ya está ahí".
La ausencia de Rodrygo
"Con Rodrygo no ocurre nada, lo que pasó en el Mundial es diferente y hoy ha sido solo un partido. Cuento con él, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Han sido circunstancias y decisiones mías del partido".
El partido de Mbappé
"Kylian después del primer año quiere más, no sé si por el número o por su ambición de ganar. Él quiere dar un mayor rendimiento e inspirar a los que están a su alrededor.