Así fue el penalti sobre Mbappé en la segunda parte del Real Madrid - Osasuna de La Liga

Le costó mucho en la primera parte, pero el Real Madrid logró ponerse por delante en el marcador frente a Osasuna a los pocos minutos de salir por el túnel de los vestuarios.

El tanto llegó desde el punto de penalti. Una acción muy clara en la que Mbappé recibió un balón en el interior del área, intentó recortar y Juan Cruz le trabó al lanzarse al suelo intentando robarle el esférico al delantero francés.

El propio Mbappé asumió la responsabilidad y no perdonó ante Sergio Herrera. Disparó a su lado derecho y el guardameta burgalés se lanzó al lado opuesto.

Mbappé celebra el gol ante Osasuna.

Respiró tranquilo Xabi Alonso. También el Bernabéu que veía cómo su equipo estaba empezando a ver cómo pasaban los minutos y el empate se mantenía en el luminoso.