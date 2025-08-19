Así fue el penalti sobre Mbappé en la segunda parte del Real Madrid - Osasuna de La Liga
El delantero francés fue derribado por Juan Cruz en los primeros minutos de la segunda parte. Asumió la responsabilidad y no falló ante Sergio Herrera.
Le costó mucho en la primera parte, pero el Real Madrid logró ponerse por delante en el marcador frente a Osasuna a los pocos minutos de salir por el túnel de los vestuarios.
El tanto llegó desde el punto de penalti. Una acción muy clara en la que Mbappé recibió un balón en el interior del área, intentó recortar y Juan Cruz le trabó al lanzarse al suelo intentando robarle el esférico al delantero francés.
El propio Mbappé asumió la responsabilidad y no perdonó ante Sergio Herrera. Disparó a su lado derecho y el guardameta burgalés se lanzó al lado opuesto.
Respiró tranquilo Xabi Alonso. También el Bernabéu que veía cómo su equipo estaba empezando a ver cómo pasaban los minutos y el empate se mantenía en el luminoso.