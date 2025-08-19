Un exjugador del Real Madrid exige a la FIFA una indemnización histórica de 65 millones de euros

El exfutbolista francés Lass Diarra, asesorado por el bufete Dupont/Hissel, ha reabierto un procedimiento contra la FIFA y la Federación Belga de Fútbol, reclamando 65 millones de euros brutos más intereses por perjuicios derivados de transferencias denegadas.

La disputa surge tras su rescisión con el Lokomotiv de Moscú en 2014 y la posterior imposibilidad de fichar por el Charleroi, con decisiones arbitrales que incluyeron multas millonarias y una suspensión que marcó su carrera profesional.

Su reclamo cuenta con el apoyo de sindicatos: FIFPRO, FIFPRO Europa y la UNFP, así como de la fundación JfP (Justice for Players), que impulsa una demanda colectiva tras la sentencia del TJUE.

El letrado Martin Hissel sostiene que la decisión abre la vía a reclamaciones generalizadas; el excentrocampista, conocido por su paso por el Real Madrid, ha reactivado el proceso contra la RBFA, buscando una solución judicial que fije jurisprudencia.

El mensaje de Lass

"Me he visto obligado a librar esta batalla legal desde agosto de 2014. ¡Son más de 11 años! Lo hago por mí. Y si he podido resistir la arrolladora FIFA, es porque he tenido una buena carrera. Pero también lo he hecho por todos los jugadores emergentes, menos conocidos, que no tienen los medios económicos ni psicológicos para desafiar a la FIFA ante verdaderos jueces. La FIFA y la Federación Belga de Fútbol perdieron ante el TJUE ¡En todos los ámbitos!".

"Posteriormente, la FIFA modificó su reglamento, pero decidió hacerlo de una manera que no cumple con los estrictos requisitos impuestos por la sentencia del TJUE. Esperé unos meses antes de reiniciar el proceso nacional en Bélgica, pensando que la FIFA y la Federación Belga, en particular tras los esfuerzos de FIFPRO y FIFPRO Europa por lograr un resultado, tendrían al menos la decencia de dirigirse a mí para proponerme una solución amistosa del litigio (este era, por cierto, el tono de los mensajes que recibí de la FIFA). No fue así".

Lass Diarra, en su etapa como jugador del Real Madrid Europa Press

"Es su derecho, pero refleja una cultura persistente de desprecio por el Estado de derecho y por los jugadores, a pesar del mensaje clarísimo del TJUE. Para mi gran pesar, tendremos que volver a dar explicaciones ante los jueces, ya que no tengo otra opción. En este sentido, quisiera agradecer a FIFPRO Europa, FIFPRO y la UNFP por su inquebrantable apoyo, que continúa apoyándome firmemente. Frente a la FIFA, solo la unidad y la determinación nos harán fuertes".

"Por último, me alegro de que la 'sentencia DIARRA' haya allanado el camino para que la fundación Justicia para Jugadores inicie una demanda colectiva en los Países Bajos que permitirá a todos los jugadores (no sólo a aquellos que, como yo, han sufrido daños específicos) obtener una compensación por el perjuicio causado por el reglamento de la FIFA, sin tener que pagar costas legales por adelantado y sin tener que revelar su identidad", afirma con dureza Lass Diarra.

Si prospera, la reclamación no solo compensaría a Diarra sino que podría forzar cambios definitivos en las normas de transferencias a nivel europeo de inmediato.