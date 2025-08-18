El dardo de Gonzalo Miró a Simeone por los cambios contra el Espanyol: "No entiendo que el único que no salga sea su hijo"

El Atlético de Madrid sufrió un duro varapalo en su estreno liguero en la temporada 25-26. Con un once repleto de sus fichajes, y después de adelantarse en una primera parte notable, los de Simeone volvieron a tropezar en su misma piedra de siempre y acabaron sucumbiendo ante el Espanyol.

Un encuentro en el que el conjunto rojiblanco que demostró una vez más sus problemas cuando juega fuera de casa y su estilo de juego cuando se pone por delante en el marcador. Eso, sin duda, fue el gran tema de debate de la parroquia colchonera tras el partido.

También tuvo protagonismo en las tertulias de radio. Gonzalo Miró, colaborador de El Partidazo de Cope no se contuvo y volvió a señalar a Diego Pablo Simeone como máximo responsable del decepcionante resultado.

El comentarista fue claro y apuntó que la propuesta de juego sigue igual, independientemente del marcador o de los nombres sobre el césped, y eso, a su juicio, está lastrando al equipo colchonero.

Miró resaltó que Simeone parece no preocuparse por el estilo, mostrando una actitud que le da igual mientras se consigan puntos. "Intenta lo mismo, repite esquemas y jugadores aunque los resultados no acompañen", criticó.

Además, Miró subrayó que apostar por futbolistas como Julián o soñar con Mbappé no cambia la dinámica si no hay una evolución táctica real.

Según Miró, el Atleti necesita una transformación que vaya más allá de los nombres propios y que el entrenador argentino debe dar pasos firmes para recuperar la ambición y el buen juego que un día caracterizó al equipo.

Los cambios

Otro de los temas sobre los que habló Gonzalo Miró fue el de los cambios de Simeone. Sobre ello pidió explicaciones de que "por qué todos los jugadores de centro del campo para delante, teniendo cinco cambios, el único que no sale del campo es Simeone".

No lo digo porque sea su hijo. Giuliano Simeone juega porque tiene más repliegue defensivo que el resto de los atacantes", matizó posteriormente.

No ha comenzado de la mejor manera posible la temporada para el Atlético de Madrid. Una dura derrota cometiendo los mismos errores del año pasado. Eso sí, todavía tiene margen de sobra para reconducir el rumbo.