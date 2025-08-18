La alineación probable del Real Madrid contra Osasuna en el partido de La Liga

El Real Madrid de Xabi Alonso debuta este martes en La Liga 2025/26. El duelo que cerrará la primera jornada contra Osasuna se disputará en el Santiago Bernabéu y dejará ver por primera vez al técnico tolosarra en su banquillo.

El estreno liguero llega precedido por la expectación creada en torno a los nuevos fichajes blancos y una notable cantidad de bajas importantes. Courtois estará bajo palos con las lesiones ya como parte de su pasado y consolidado como una de las piezas clave del equipo para la temporada.

La defensa blanca tendrá varias novedades forzadas por las ausencias. La sanción de Rüdiger y la lesión de Ferland Mendy abrirán la puerta a dos jóvenes fichados este verano: Huijsen, que será pareja de Militao en el centro, y Carreras, que ocupará el lateral izquierdo.

Además, se dará otro debut, el del inglés Trent Alexander-Arnold, que estará marcado bajo los focos de Chamartín.

En el mediocampo, las bajas de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga dejan espacio para que el uruguayo Valverde vuelva a ser el pulmón del equipo.

Junto a él, Tchouaméni en una posición casi de libero —incrustado entre los dos centrales— y Arda Güler formarán un tridente encargado de dotar de solidez y dinamismo a la sala de máquinas del Madrid.

La delantera blanca garantiza espectáculo y amenaza ofensiva con la presencia de Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. Ambos lideran el proyecto de Xabi Alonso como hombres más decisivos del equipo. Sin embargo, existe aún una gran incógnita en el extremo derecho.

La principal duda antes del partido reside en quién acompañará a los dos referentes ofensivos. Brahim Díaz ha protagonizado una buena pretemporada y compite con Rodrygo —con su futuro aún en el aire— por ese puesto.

Por tanto, la alineación más probable del Real Madrid será: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz (o Rodrygo), Mbappé y Vinicius Jr.

Las bajas condicionan tanto el once como la convocatoria. Bellingham estará fuera hasta octubre por su lesión en el hombro, mientras Camavinga, Endrick y Ferland Mendy siguen con procesos de recuperación y Rüdiger cumple sanción tras la pasada final copera.

El protagonismo en el campo recae directamente sobre las nuevas incorporacones del verano. La adaptación de figuras como Alexander-Arnold y la juventud de Huijsen y Carreras serán observadas con lupa por la afición merengue en un ambiente renovado.

El cuarto fichaje, Franco Mastantuono, se espera que entre en la convocatoria, pero sería todavía pronto para verle en el once titular tras apenas haber sido presentado el pasado día 14.

Las miradas estarán puestas en Xabi Alonso, que dirigirá su primer partido de Liga al frente de un Real Madrid condicionado por lesiones pero reforzado por estrellas de primer nivel. El objetivo no es otro que iniciar el campeonato con una victoria que asiente el nuevo proyecto.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, A. Güler; B. Díaz (o Rodrygo), Mbappé y Vinicius Jr.

Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Cruz; I. Muñoz, Torró; Rubén García, Aimar Oroz, M. Gómez; y Budimir.