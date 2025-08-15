El jefe de la Premier rechaza los planes de Tebas y La Liga para llevar el Villarreal - Barça a Miami: "Lo tengo muy claro"

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ha asegurado que los clubes no desean disputar encuentros oficiales fuera de Inglaterra, pese al plan de la Real Federación Española para jugar Villarreal - Barcelona en Miami en diciembre.

Masters señaló que sería "interesante observar" si la Liga española logra celebrar ese partido en el Hard Rock Stadium, pero recalcó que la Premier League no necesita moverse al extranjero para potenciar su crecimiento internacional.

La idea de celebrar un partido 39 fuera del Reino Unido generó polémica en 2008, cuando la Premier League exploró esa opción y recibió duras críticas de aficionados, organismos y medios. Joseph Blatter advirtió entonces que dañaría la candidatura de Inglaterra al Mundial de 2018.

"Lo tengo muy claro: la Premier League no tiene planes de jugar partidos en el extranjero. No lo estamos discutiendo en nuestra mesa", afirmó Masters, subrayando que los 20 clubes miembros ni siquiera contemplan esa posibilidad en sus reuniones.

La RFEF aprobó el Villarreal - Barça en Miami el 20 de diciembre, con la condición de que UEFA y FIFA den su visto bueno. Villarreal ofrecerá viajes gratis a abonados, pero algunos seguidores amenazan acciones legales y el Real Madrid califica el precedente de "inaceptable".

Alternativa en la Premier

Masters destacó que la Premier League ha logrado una posición global gracias a alianzas de transmisión internacional, plataformas digitales y servicios para interactuar con seguidores de todo el mundo, sin necesidad de desplazar la competición.

En lugar de partidos oficiales fuera, la liga apuesta por iniciativas como la Premier League Summer Series, celebrada en julio-agosto de 2025 en Estados Unidos con Manchester United, West Ham, Everton y Bournemouth en gira.

"Ahora somos una liga verdaderamente global. Todos los datos sugieren que la Premier League está creciendo internacionalmente sin necesidad de jugar partidos en el extranjero", remarcó Masters, en una clara defensa del modelo actual.

El Gobierno británico discute una enmienda a la ley del fútbol que prohibiría de manera explícita que la Premier League y la EFL celebren encuentros fuera del territorio nacional, protegiendo así a los aficionados locales y la identidad de la competición.