Huijsen, Arda Güler y Mbappé: la columna vertebral del nuevo Real Madrid toma forma tras una pretemporada exprés

La victoria del Real Madrid ante el WSG Tirol (0-4) en el último test previo a la temporada 2025/26 no pasará a la historia de los éxitos deportivos del conjunto blanco, pero sí sirvió para que las bases que cimentarán el proyecto de Xabi Alonso terminasen de consolidarse.

A excepción de un Courtois que no recibió ni un solo disparo, los protagonistas del encuentro (Dean Huijsen, Arda Güler y Kylian Mbappé) demostraron ser los pilares de un nuevo Real Madrid en el que, por primera vez en mucho tiempo, parece haber un plan táctico definido y tangible.

Los ingredientes de la receta de Xabi están claros: presión constante, control del partido a través de la posesión y una apuesta por lo coral en detrimento de las arrancadas de Vinicius.

La salida de balón del ex del Bournemouth, el nuevo rol del turco en calidad de regista y una finísima versión del francés fueron las notas más positivas de un encuentro que, todo hay que decirlo, tuvo un rival muy pobre.

Los locales apenas tiraron una vez a puerta (en el minuto 70) y sus incursiones en la medular contraria podrían contarse con los dedos de una mano. Pero el Real Madrid, sumido en su pretemporada más corta, ha de extraer conclusiones de cada minuto de fútbol.

A una semana del estreno liguero ante Osasuna, con el futuro de Rodrygo en el aire —el brasileño hizo un gol, pero volvió a ser suplente— y tras una inversión de 167 millones de euros, las ideas de Xabi comienzan a aclararse.

Mbappé y Militao celebran un gol del Real Madrid ante el Tirol. EFE EFE

La alineación de Alonso no fue muy diferente a la que elegirá para comenzar el curso liguero. Militao por delante de Rüdiger, Arnold por delante de Carvajal, el debutante Carreras como titular en el lateral zurdo y Brahim por delante de un Rodrygo con cantos de sirena provenientes de la mitad azul de Manchester.

Más allá de los nombres, el equipo reflejó un dinamismo, una avidez por ir a la presión y un ritmo de juego diametralmente opuestos a lo que el Real Madrid ofreció el pasado curso.

Vinicius sigue sin brillar, pero tampoco hace falta. Xabi Alonso prefiere que haga menos cosas, pero que las haga bien o al servicio del equipo antes que pecar de individualista.

Columna vertebral

El club acabó el curso con muchas dudas, pero lo comienza con algunas certezas claras. La primera es que Dean Huijsen es el gran fichaje de la temporada. Uno de esos centrales que cambian a un equipo, y no solo por sus cualidades defensivas.

Su excelente salida de balón, su capacidad para defender hacia adelante y el veneno de sus pases en profundidad volvieron a ser clave para el juego del Real Madrid.

El gran déficit del equipo tras la salida de Toni Kroos (y la de Luka Modric) es la sala de máquinas. Pero Xabi, a falta de un fichaje de renombre, se ha visto obligado a fabricarse un mediocentro organizador donde no lo había.

🫣 Güler se vuelve a encontrar con el larguero



Se le resiste el gol al turco, que esta vez estrelló su disparo de falta directa contra la cruceta



DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/TFKhTpbaEi #RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/jv7IJSBR7I — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025

Junto a un Tchouaméni al que se le ve más confiado y un Dani Ceballos cuyo futuro ha vuelto a dar que hablar este verano, Arda Güler se volvió a poner el traje de mediocentro y fue el mejor jugador del partido.

Aunque no sea su posición natural, el turco jugó con soltura, confianza y madurez. Xabi le ha confiado la manija del equipo y su zurda posee el talento para cumplir con creces.

Durante todo el partido, fue el amo y señor de la construcción del juego blanco; supo aparecer en campo contrario y filtrar pases con veneno, como el que sirvió el gol en bandeja a Kylian Mbappé en el minuto 13.

Mbappé celebra con Guler y Vinicius, el tercer gol del Real Madrid al Tirol EFE

Pero no solo de pases vivió Güler. Un minuto antes del tanto del francés, el turco estrelló un buen disparo contra el larguero rival, pero no iba a ser el último. Ya en la segunda parte, el 15 madridista volvió a rozar un golazo tras un magistral golpeo de libre directo que se fue contra la cruceta.

El curso pasado, se enfrentó a un periodo de adaptación y no dispuso de tantos minutos como desearía con Carlo Ancelotti, pero en sus apariciones demostró su facilidad para cargar el disparo con la zurda.

Si Xabi sigue dándole confianza y continúa creciendo como un jugador total, capaz de juntar líneas, construir y amenazar el área contraria, el Real Madrid habrá encontrado el jugador que, en otras circunstancias, hubiese salido a buscar al mercado.

⚡️ Conexión Güler-Mbappé



El turco sacó la escuadra y el cartabón para filtrar un gran pase al nuevo 10 del Madrid, que puso el 0-2 con una gran maniobra



DIRECTO | @La1_tve Y @rtveplay: https://t.co/bC6LSJ7c2E#RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/AcTD2NQ7t3 — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025

Un Mbappé de 10

Junto con el turco, el más destacado fue Kylian Mbappé. Su doblete y su asistencia para que Rodrygo cerrase el marcador no pesan tanto como las sensaciones que transmitió.

Pasada su temporada de aclimatación al fútbol español, con el 10 en la espalda y en un gran tono físico, el sorpasso a Vinicius como líder del proyecto es ya incuestionable.

Sin la frecuencia en las arrancadas de sus primeros tiempos en el AS Mónaco y la Selección francesa, el nuevo Mbappé es más fino y certero en la toma de decisiones frente a la portería rival.

Eder Militao celebra su gol al Tirol, en el amistoso de pretemporada del Real Madrid EFE

A pesar de lo breve de la temporada, se lo vio en un excelente estado físico y sus detalles para definir en el 0-2 y el 0-3 demostraron que el Bota de Oro no ha perdido su instinto goleador.

Salir del PSG el mismo año en que los parisinos se hacen por fin la Champions fue una prueba de que el colectivo está por encima de lo individual, pero también un acicate para que Mbappé se reivindique y siga persiguiendo los objetivos por los que llegó al Real Madrid.

Con algo más de dos semanas de mercado por delante, aún puede haber sorpresas —como una salida de Rodrygo—, pero las bases del nuevo Real Madrid de Xabi Alonso están claras: Courtois en el arco, Huijsen como líder de la zaga, Güler de armador y Mbappé como la estrella que promete su nuevo dorsal.