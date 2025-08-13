El Barça se acerca a la regla 1:1 tras la aprobación de un aval de siete millones

Joan Laporta, presidente del Barça, antes de una rueda de prensa en la Ciutat Esportiva

El FC Barcelona sigue dando pasos para llegar a la regla 1:1. El último movimiento ha sido la aprobación por parte de la Junta Directiva del club de aprobar un aval de siete millones con el fin de cuadrar las cuentas.

Así lo había pedido Joan Laporta a sus compañeros de Junta y estos lo han aprobado por unanimidad en una reunión mantenida este miércoles 13 de agosto en las oficinas del Camp Nou.

El motivo del aval residía en que el Barça había excedido el gasto especialmente en el resto de secciones deportivas de la entidad. Algo que influye en el 'Fair Play' del primer equipo de fútbol. De esta manera, cada vez está más cerca la posibilidad de inscribir jugadores.

Laporta ha logrado avanzar, pero todavía quedan varios asuntos por resolver. Todos los focos están puestos en los palcos vip del Spotify Camp Nou. Será en ese momento, cuando el auditor y LaLiga le den validez, cuando sabrán si están en la regla 1:1 o no.

A la espera de Ter Stegen

Mientras tanto, el otro asunto que está suponiendo un quebradero de cabeza al Barça es el informe médico de la lesión de Ter Stegen. Algo que desde el club esperan que se resuelva en las próximas horas.

Y es que, en función de los meses de baja que se pronostiquen, el club barcelonista podrá utilizar un porcentaje u otro de su ficha en otro futbolista, que en este caso sería Joan Garcia, la prioridad absoluta del club en las inscripciones.

Ter Stegen se había fijado inicialmente una baja de tres meses, anuncio que hizo incluso antes de pasar por el quirófano y en pleno desencuentro con el club. Sin embargo, los partes médicos posteriores confirman que la lesión es más seria y que el tiempo mínimo de recuperación no será inferior a cuatro meses.

Una vez portero y club alcanzaron un acuerdo, Ter Stegen autorizó el envío oficial del parte médico, que confirma sin dudas la gravedad del problema.

En términos económicos, la duración final de la baja es clave: si está ausente cuatro meses, el Barça solo podrá utilizar un 40% de su ficha para nuevas inscripciones. Si llega a un mínimo de cinco meses, el club podrá disponer del 80% de su salario.

El parte médico deja margen a la interpretación sobre si llegará o no a esos cinco meses, pero en cualquier caso se da por segura la inscripción de Joan Garcia antes del duelo ante el Mallorca.

Lo que queda por resolver es si con el porcentaje liberado del sueldo de Ter Stegen se podrá inscribir de una vez a todos los futbolistas pendientes o si habrá que hacer otros ajustes en la plantilla.