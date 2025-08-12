El Real Madrid arrolla al WSG Tirol con doblete de Mbappé en el último test para los de Xabi Alonso antes de La Liga

Mbappé y Militao celebran un gol del Real Madrid ante el Tirol. EFE EFE

El Real Madrid ha resuelto su último test previo al comienzo de la temporada liguera con una victoria (0-4) ante el WSG Tirol en el amistoso de este martes en Innsbruck (Austria).

Los blancos apenas encontraron oposición en su rival y se pusieron el partido muy de cara con goles de Eder Militao (10'), que volvía al once por primera vez tras su grave lesión, y Kylian Mbappé (13').

En la segunda mitad, el partido no cambió. Mbappé selló su doblete para cerrar el partido y, en la recta final, Rodrygo hizo el cuarto para reivindicarse en un momento de máxima incertidumbre sobre su futuro.

Se presentaba el conjunto de Xabi Alonso en Tirol con varios alicientes, como el regreso de Eder Militao a la titularidad después de su segunda rotura de cruzado, o el debut de Álvaro Carreras.

Xabi apostó por un once muy propositivo, con Güler y Ceballos llevando la manija del equipo o Brahim por delante de Rodrygo.

Aunque los locales apenas ofrecieron resistencia, la primera parte dejó conclusiones tácticas como la apuesta por una presión muy adelantada de forma constante. Algo inimaginable el curso pasado.

Eder Militao celebra su gol al Tirol, en el amistoso de pretemporada del Real Madrid EFE

Desde el saque inicial, los blancos monopolizaron la posesión y el Tirol apenas pasó del centro del campo. Courtois fue un espectador de lujo.

El primer aviso llegó de las botas de Arda Güler, muy activo en los primeros minutos. Recibió en la frontal, levantó la cabeza y se sacó de la manga uno de sus característicos golpeos de zurda, pero el larguero impidió el tanto.

En el minuto 10 llegó el tanto que abría el marcador gracias a un remate de cabeza de Militao, imperial en el juego aéreo en ambas áreas durante todo el partido.

⚡️ Conexión Güler-Mbappé



El turco sacó la escuadra y el cartabón para filtrar un gran pase al nuevo 10 del Madrid, que puso el 0-2 con una gran maniobra



DIRECTO | @La1_tve Y @rtveplay: https://t.co/bC6LSJ7c2E#RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/AcTD2NQ7t3 — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025

Sin tiempo a la reacción, llegó el segundo en el 13' gracias a otra buena acción de Güler. El turco filtró un pase hacia el interior del área para encontrar a Kylian Mbappé. El francés realizó un control orientado, se giró y la mandó a la red con un gesto de gran calidad. Primer gol con el 10.

A partir del segundo tanto, el partido perdió la tensión y el Real Madrid se dedicó a controlar el juego a través de la posesión, sin arriesgar demasiado.

El Tirol no logró reaccionar (ni chutar) y el partido se marchaba al descanso con la sensación de que el 0-2 se quedaba corto.

Xabi Alonso no hizo cambios al salir de vestuarios, mientras los locales cambiaron a casi todo el equipo (nueve sustituciones).

Mbappé celebra con Guler y Vinicius, el tercer gol del Real Madrid al Tirol EFE

Segunda mitad

Ya en la segunda mitad, el patrón del partido no cambió. Arda Güler tuvo en sus botas otro golazo tras un magistral golpeo de falta directa, pero de nuevo, la cruceta lo impidió.

Como ya sucediera en la primera mitad, del palo del turco al gol de Mbappé. Esta vez, un gran pase de Tchouaméni dejó a su compatriota solo delante del portero rival y definió con maestría para firmar su doblete.

Con el partido ya encarrilado, Alonso aprovechó para hacer siete sustituciones. Militao, Ceballos, Trent, Carreras, Vinicius, Courtois y Tchouaméni dejaron su lugar a Lunin, Rodrygo, Gonzalo, Carvajal, Fran, Alaba y Rüdiger.

👏 Golazo de Rodrygo para el cuarto del Madrid



El brasileño comenzó y finalizó la jugada tras una buena combinación con Mbappé



Tirol 0 - 4 Real Madrid



DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/TFKhTpbaEi#RealMadrid #Tirol #futbol pic.twitter.com/cHhTVC6RGC — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2025

El ingreso de Rodrygo al terreno de juego se convertía en otro de los alicientes. Con los rumores sobre su posible salida del Real Madrid in crescendo ante el posible interés del Manchester City, el brasileño contestó sobre el césped.

En una gran jugada ofensiva de los hombres de Xabi Alonso, Rodrygo condujo en la frontal, cedió para Mbappé y este se la devolvió para que el brasileño definiese con el interior desde una posición muy escorada.

Ya con el partido resuelto, el tolosarra retiró a Mbappé y Güler, los más destacados durante el partido. En los últimos minutos, uno de los aspectos más interesantes fue volver a ver el gran trabajo de Gonzalo, recién renovado y haciendo méritos para contar con minutos.

Si bien es cierto que el Tirol apenas ofreció resistencia, el partido deja conclusiones positivas para los de Xabi Alonso. El plan puede salir mejor o peor, pero el Real Madrid demostró que, de nuevo, hay un plan.