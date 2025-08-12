PSG - Tottenham, Supercopa de Europa: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

Los jugadores del PSG celebran el gol de Achraf en la final de la Copa de Francia, Europa Press

La temporada 2025-2026 echa a andar. Este próximo fin de semana comienzan algunas de las grandes ligas del fútbol europeo, pero antes el Stadio Friuli de Udine albergará este miércoles 13 de agosto el duelo entre el PSG y el Tottenham por el primer título europeo del curso: la Supercopa de Europa.

Los de Luis Enrique buscan desquitarse de lo ocurrido en la final del Mundial de Clubes y tratarán de alzarse con un título que todavía no aparece en sus vitrinas. Son favoritos a llevarse el gato al agua, pero llegan inmersos en una situación delicada con el futuro de Donnaruma. Algo que les puede pasar factura.

Por su parte, el Tottenham vive momentos de transición tras conquistar su primera Europa League en cuatro décadas y asegurarse un billete para la Champions.

El club ha vivido un verano de importantes cambios: Ange Postecoglou dejó su sitio al danés Thomas Frank como entrenador, y la leyenda Son Heung-min puso rumbo a Estados Unidos.

Sin embargo, la dirección deportiva ha sido ambiciosa sumando a jugadores de calidad contrastada como Mohammed Kudus (procedente del West Ham por 55M), el delantero Mathys Tel (Bayern Munich), el mediocentro João Palhinha (cedido por el Bayern), el defensa Kevin Danso y jóvenes promesas como Luka Vuskovic y Kota Takai.

¿Cuándo se juega la Supercopa de Europa entre el PSG y el Tottenham?

El duelo entre el conjunto parisino y los londinenses se disputa este miércoles 13 de agosto a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00, mientras que en Argentina las 16:00 horas.

¿Dónde se juega la Supercopa de Europa entre el PSG y el Tottenham?

El partido que mide a los de Luis Enrique y al equipo de Thomas Frank se juega en el Stadio Friuli de Udine, feudo del Udinese de la Serie A. Un estadio que cuenta con una capacidad para 25.132 espectadores.

¿Dónde se podrá ver la Supercopa de Europa entre el PSG y el Tottenham?

La final entre el vigente campeón de la Champions y el flamante vencedor de la Europa League se podrá ver en España a través de Movistar+.