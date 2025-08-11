Nuevas imágenes del interior del cumpleaños de Lamine Yamal: tatuajes, hamburguesas y más detalles de la lista de Vips

Casi un mes después de que Lamine Yamal celebrara su 18º cumpleaños con una fiesta que paralizó el mundo de las redes y el deporte, David Cánovas (TheGrefg) ha compartido nuevas imágenes que muestran detalles inéditos del evento.

El streamer, que ya figuraba entre la lista de asistentes revelada en julio, publicó este domingo una galería en la que se le ve junto al delantero del FC Barcelona y su característico atuendo 'mafioso' de la noche.

Las instantáneas de la publicación revelan a varios de los invitados que acompañaron a Yamal en la celebración, ampliando la lista de rostros conocidos que ya se había filtrado.

En las fotos aparecen Eric y Javier Ruiz, más conocidos como los hermanos Buyer, el streamer colombiano WestCol -quien se enfrentó al propio TheGrefg en la pasada Velada del Año V-, así como el popular IlloJuan y la cantante Lola Índigo, quien ya había sido vista en el vídeo original que el futbolista compartió en sus redes.

Además de mostrar a los invitados, TheGrefg ha dejado ver parte del catering que se sirvió durante la noche. Una de las imágenes lo retrata con una hamburguesa de gran tamaño, un guiño a la opulencia gastronómica que caracterizó la velada.

Este detalle se suma a la lista de lujos ya conocidos, que incluían música en directo, un casino privado y una finca valorada en 40.000 euros por semana.

Uno de los elementos más llamativos de las nuevas fotos es la pista de que hubo un puesto de tatuajes en el que los asistentes podían grabar en su piel un recuerdo permanente del evento.

En una imagen junto a varios invitados se distingue lo que parece ser la zona habilitada para ello, reforzando la idea de que la celebración fue diseñada para ofrecer experiencias únicas y personalizadas.

También se aprecia un cartel humorístico de "Busca y captura bajo recompensa" con la imagen del propio TheGrefg, lo que apunta a la existencia de un fotomatón temático como parte de las actividades de entretenimiento.

La fiesta de 18 cumpleaños de Lamine Yamal

Este toque lúdico encajaba con el ambiente cinematográfico que Yamal buscó recrear, inspirado en la estética mafiosa de los años veinte pero fusionada con el lujo moderno.

La fiesta, celebrada el pasado sábado 12 de julio en una exclusiva finca del Garraf, reunió a figuras de la música internacional como Bizarrap, Quevedo, Bad Gyal, Ozuna o Ryan Castro, además de El Alfa, que sorprendió a Yamal con un collar de diamantes valorado en 400.000 dólares.

Entre los asistentes también destacaron influencers como Ibai Llanos, Marta Díaz y los propios hermanos Buyer, así como compañeros del Barça como Lewandowski, Gavi, Balde, Raphinha o Pau Cubarsí.

El nuevo material compartido por TheGrefg no solo amplía la lista de invitados visibles, sino que también confirma la magnitud de la celebración.

A la velada multitudinaria le precedió una comida familiar íntima en el restaurante La Cúpula del Garraf, donde Yamal sopló las velas en una tarta negra de varios pisos antes de dar paso a una noche que combinó lujo, música y espectáculo.

Con estas nuevas imágenes, la fiesta de mayoría de edad del delantero vuelve a ser tendencia, confirmando que no solo fue un encuentro de Vips, sino un evento cuidadosamente diseñado para dejar huella tanto en los presentes como en el recuerdo colectivo de sus seguidores.