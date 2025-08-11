Cañizares critica la doble vara de medir de la RFEF ante el cese de Montse Tomé: "En el fútbol masculino estaría renovado"

A falta de unas horas para que la Federación se pronuncie sobre el futuro de Montse Tomé, Santiago Cañizares ha apostado por la continuidad de la actual seleccionadora, aunque todo hace indicar que será destituida tras la derrota ante Inglaterra en la final de la Eurocopa.

El exportero del Real Madrid y Valencia, entre otros equipos, valoró lo que la asturiana ha conseguido al frente de un combinado nacional que parece haber recuperado la estabilidad tras unos años convulsos. "Nunca se había llegado tan lejos en una Eurocopa con la selección femenina. Entonces habrá otros motivos...", opinó en la Cadena COPE.

No es la primera vez que Cañizares difiere de las decisiones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), poniendo como ejemplo el cese de Jorge Vilda después de que la Selección femenina ganara el primer Mundial de su historia.

"¿Qué tienen que hacer los seleccionadores en la Selección femenina? Al último nos lo cargamos habiendo sido campeonas del mundo, y mira que Jorge Vilda no es santo de mi devoción", preguntó irónicamente en Radio MARCA.

"Montse Tomé ha conseguido llegar a la final de la Eurocopa, perder por penaltis... ¿si el penalti entra hay que renovarla seis años y si no entra hay dudas?", apuntó.

A favor de su continuidad

Y es que después de unos años de inestabilidad en torno a la Selección femenina, las aguas parecían haber vuelto a su cauce a pesar de algunas decisiones difíciles que ha tomado Montse Tomé en los últimos años.

Jugadoras clave como Jenni Hermoso -máxima goleadora del equipo- y Misa Rodríguez ya no contaban para una seleccionadora que, de confirmarse su salida, lo habrá hecho siguiendo en todo momento sus ideas.

Montse Tomé se va a marchar de la Selección habiendo ganado la UEFA Nations League y tras haber perdido en la final de la Eurocopa ante Inglaterra en la tanda de penaltis, además de haber quedado en cuarta posición en los Juegos Olímpicos de París.

"Me llama la atención los criterios, no soy capaz de evaluar a Montse Tomé y ponerla en un mejor nivel o un nivel inferior, pero la seleccionadora ha cumplido con bastantes objetivos", añadió Cañizares.

"En el fútbol masculino, cuando un equipo se clasifica para la Eurocopa o un Mundial, ya antes de Eurocopa y Mundial se le suele renovar dos años más al entrenador hasta el siguiente campeonato, porque ha conseguido el objetivo fundamental de estar en la fase final.

Aquí no solo eso, sino que te has llevado la medalla de plata. No hemos ganado nunca la Eurocopa, así que no creo que sea una obligación ganar cuando históricamente no hemos sido capaces de ganar una Eurocopa", concluyó el ciudadrealeño.