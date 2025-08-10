Xabi Alonso invierte en la cantera como prometió: el salto de Gonzalo y la irrupción de Thiago Pitarch lo confirman

De los 15 días de la pretemporada exprés que se ha visto obligado a realizar el Real Madrid este verano, ya se ha cumplido prácticamente la mitad. Una primera semana en la que la intensidad han marcado los entrenamientos dirigidos por Xabi Alonso y se ha jugado un amistoso a puerta cerrada.

El nuevo entrenador, ya con el bagaje que dispone del Mundial de Clubes, aprovecha cada jornada. No quiere dejar nada al azar de cara al arranque de la temporada, que llegará el día 19 ante Osasuna. Así, el partidillo contra el Leganés sirvió de banco de pruebas.

Xabi Alonso jugó las dos partes con 4-3-3 y probó con Alaba de mediocentro. También pudo ilusionarse con la versión que vio de Militao, no muy lejos del de antes de las lesiones. Y además pudo gozar del triunfo de una apuesta personal: la del canterano Thiago Pitarch.

En realidad, ni siquiera ha pasado tiempo para que haya que llamarle así —una apuesta—, pero lo es. Thiago Pitarch estaba el martes disfrutando de su primer entrenamiento con los mayores y al viernes ya jugaba —y marcaba un gol— en un partido con ellos.

Todo un descubrimiento el de este chico de 18 años que también tiene encandilado a Álvaro Arbeloa. Su perfil —el de un mediocentro que marca el ritmo a sus compañeros— no existe en el Madrid actual. Pitarch ha fascinado a Xabi hasta tal punto que lo considera un jugador en el que merece la pena invertir.

Thiago Pitarch, tras el amistoso a puerta cerrada contra el Leganés CD Leganés

Invertir. Un verbo que para nada es casual en el diccionario del entrenador del Real Madrid. Lo utilizó cuando hablaba en el Mundial sobre Arda Güler y el trabajo para convertirle en un nuevo Modric. Invertir tiempo de juego y tener paciencia para trazar puentes sobre una idea en cuyos resultados se tiene la máxima fe.

Con Pitarch se empieza a aplicar lo mismo. Dar minutos a un chaval en una pretemporada en la que no gozas de mucho tiempo no se hace porque sí. Tal ha sido el impacto que todo apunta a que Xabi podría llevárselo también al amistoso que el Madrid jugará en Austria el próximo martes.

Un gran comienzo para Pitarch, como el que tuvo otro canterano en Estados Unidos. Se trata de Gonzalo García. El joven delantero, que ya había debutado en el primer equipo con Ancelotti, se metió a Xabi Alonso en el bolsillo durante el Mundial.

Las lesiones le abrieron hueco en la convocatoria y hasta en el equipo titular, y Gonzalo tiró la puerta abajo. El ariete, que tiene el récord de goles en una temporada regular con el Castilla (25), fue el máximo anotador del torneo.

Rodrygo entra por Gonzalo García en un partido del Mundial de Clubes Reuters

Ahora Gonzalo es ya uno más en el primer equipo. Acaba de renovar contrato hasta 2030 —con una cláusula galáctica— y llevará esta temporada el dorsal 16.

A nadie le han pillado por sorpresa estos movimientos del club con Gonzalo, pero no hay que olvidar que hace apenas dos meses era sólo un canterano más que completaba la lista de Xabi Alonso para el Mundial.

El tolosarra va cumpliendo con lo que dijo: "Tienen que tener su espacio", comentó durante el Mundial sobre los canteranos. Pero sin perder de vista a lo que te obliga el Real Madrid: ganar.

En una plantilla donde los 25 cupos ya están repartidos —y las salidas, en este punto, están bloqueadas (Rodrygo,Ceballos...)—, Alonso tira de La Fábrica para buscar esos perfiles que le faltan.

Gonzalo era ese delantero puro que no son ni Mbappé ni Endrick —flamante '9' del equipo—. Como Pitarch puede acabar siendo lo que no son ni Güler ni Camavinga, por ejemplo. Ampliar el abanico de opciones con chicos llenos de talento y ampliamente preparados.

Más canteranos que asoman

Habrá más, y Alonso se está encargando de mirarlos. Ya en el primer entrenamiento de la semana llamó a otros tres 'mirlos': Manuel Ángel, mediocentro y capitán del Castilla; Diego Aguado, central cuya salida este verano fue bloqueada al estar en el radar de Xabi; y Daniel Yáñez, extremo derecho que juega a pierna cambiada.

Por ahí asoman más. Nombres que ya conoce el madridismo. Como el de Joan Martínez, una de las mayores ilusiones de los últimos años que ya ha vuelto de su grave lesión. También Jesús Fortea, lateral con proyección para el primer equipo. O Valde, otro central muy bien valorado.

El Mundial y la primera semana de pretemporada bastan para comprobar que Xabi Alonso cuenta con la cantera. La puerta está abierta, con la buena conexión que hay entre el tolosarra y su amigo Arbeloa, al frente del Castilla. La Fábrica mira hacia una nueva era.