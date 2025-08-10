Joan Gamper, el fundador del Barça, clave en el catalanismo y que Franco impidió que dieran su nombre al Camp Nou

Joan Gamper, nacido como Hans-Max Gamper el 22 de noviembre de 1877 en Winterthur, Suiza, fue mucho más que un deportista polifacético.

Su vida, marcada por la pasión, el compromiso y la tragedia, dio origen a una de las instituciones más importantes del deporte mundial: el Futbol Club Barcelona.

Su legado no solo se mide en títulos, sino también en la identidad catalana que impregnó en el club y que se ha mantenido hasta el día de hoy.

Desde joven, Gamper destacó en múltiples disciplinas: ciclismo, atletismo, rugby, natación y, sobre todo, fútbol.

En Suiza jugó en equipos como el FC Basel y el FC Zürich -club que también contribuyó a fundar-, y en 1897 se trasladó a Lyon, Francia, donde combinó sus estudios con el rugby.

Su vida dio un giro en 1898 al llegar a Barcelona por motivos laborales. Lo que iba a ser una escala hacia Guinea Ecuatorial se transformó en una relación vital con Cataluña.

Acogido por su tío Émile Gaissert, miembro de la masonería, Gamper encontró en Barcelona el lugar donde desarrollar su gran proyecto.

El anuncio en prensa que dio origen al FC Barcelona

Noche para la historia

El 22 de octubre de 1899, Gamper publicó un anuncio en Los Deportes invitando a los aficionados al fútbol a reunirse.

El 29 de noviembre, en el Gimnasio Solé, doce hombres fundaron el FC Barcelona. Entre ellos, suizos, ingleses, alemanes y catalanes.

Walter Wild fue el primer presidente, mientras que Gamper asumió el papel de capitán. El azul y grana del uniforme se inspiró probablemente en los colores del FC Basel.

Como jugador, Gamper dejó registros casi imposibles de igualar: más de 120 goles en alrededor de 50 partidos, incluyendo dos veces nueve goles en un solo encuentro y un récord de 26 tantos en tres partidos, aún vigente.

Un club, en el abismo

En 1908, con el Barça reducido a apenas 38 socios, Gamper asumió la presidencia para evitar su desaparición.

Ocupó el cargo en cinco etapas, guiando al club a 11 Campeonatos de Cataluña, 6 Copas del Rey y 4 Copas de los Pirineos.

Su visión iba más allá del césped: en 1912 fichó a Paulino Alcántara y en 1922 donó un millón de pesetas para construir el Camp de Les Corts.

Pero su mayor aportación fue vincular el club al catalanismo político y cultural, tejiendo lazos con la burguesía barcelonesa y adoptando plenamente la lengua y cultura catalanas.

El conflicto político

El 14 de junio de 1925, en un amistoso contra el CD Júpiter en homenaje al Orfeó Català, el público silbó la Marcha Real y aplaudió el himno británico.

La dictadura de Primo de Rivera reaccionó cerrando el estadio seis meses y obligando al exilio de Gamper.

Medios como ABC señalaron que el club era "tan político, por lo menos, como deportivo" y que en él "jamás se ha visto ondear la bandera española".

Aunque pudo regresar después, se le prohibió cualquier vínculo con el Barça, algo que le sumió en una depresión profunda.

Una vida marcada por la pasión

La crisis de 1929 agravó su situación: perdió su fortuna en la bolsa y su salud se deterioró. El 30 de julio de 1930, a los 52 años, Joan Gamper se quitó la vida en su domicilio de la calle Girona de Barcelona.

Su entierro fue una multitudinaria muestra de afecto, con la ciudad entera despidiendo a quien había dado su vida por su club y por Cataluña.

Francisco Franco, homenajeado en el Camp Nou

Vetado por Franco

En 1934, Barcelona le dedicó la primera calle a un deportista, aunque el régimen franquista la retiró en 1939. Fue restaurada en 1947. En 1955 se propuso que el Camp Nou llevara su nombre, pero Franco lo impidió.

Aun así, su memoria perdura: desde 1966 el Trofeo Joan Gamper abre cada temporada, en 2006 se inauguró la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y en 2009 se le concedió simbólicamente el número 1 de socio permanente.

Su visión de un Barça polideportivo, democrático e integrador cristalizó en el lema "Més que un club", que hoy recorre el mundo.

Su vida resume la historia de un hombre que, siendo suizo de nacimiento, eligió ser catalán de corazón, dejando una huella que ni el tiempo, ni la política, ni la dictadura pudieron borrar.