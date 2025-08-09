Hazard deja en shock a su exafición al revelar el club del que era un gran fan: "Esto lo cortamos de la entrevista"

Eden Hazard ha vuelto a estar de actualidad por una confesión que ha dejado helada a una de las fueron sus aficiones durante su carrera como futbolista.

El extremo belga, que acabó convirtiéndose en un icono del Chelsea, admitió que en su niñez fue seguidor del Arsenal, uno de sus mayores rivales históricamente junto a otros equipos londinenses como el Fulham y el Tottenham.

En la memoria de los seguidores del Chelsea perduran sus mejores momentos como blue, y entre ellos varias actuaciones brillantes ante el Arsenal. Esa paradoja entre cariño y rivalidad cimentó una leyenda que ahora se descubre que tenía un conflicto emocional.

En una entrevista con el streamer Zack Nani, Hazard repasó las influencias que moldearon su estilo y su carácter profesional, y aseguró que ciertas figuras le marcaron desde niño.

En su relato mencionó a Didier Drogba y a Nicolas Anelka como referentes y, a continuación, pronunció: "Conocí al Chelsea por [Didier] Drogba y todo eso. Ya sabes, [Nicolas] Anelka y todos, esa era la gente que me gustaba".

Y añadió: "Pero no era el club de mis sueños. Te lo digo ahora, la gente lo sabe". A lo que dio varios detalles sobre su predilección juvenil por el Real Madrid y una de sus grandes referencias, Henry.

Hazard explicó: "Era hincha del Real Madrid y de Thierry Henry. Así que al principio me gustaba el Arsenal. Crecí con los gunners". Una confesión que a más de uno ha sorprendido por el papel que luego acabó teniendo en el norte de Londres, futbolísticamente hablando.

Tomándose su respuesta con humor añadió entre risas: "Lo cortaremos en la edición".

Los números revelan lo bien que se le acabó dando el Arsenal a Hazard con el tiempo. El jugador belga hizo daño en más de una ocasión a los gunners, con siete goles. Aunque el momento que más grabado quedó fue su actuación en la final de la Europa League de 2019, con dos tantos y una asistencia en un partido que quedó 4-1.

Tras su etapa en el Chelsea, su fichaje por el Real Madrid no resultó como se esperaba: 120 millones de euros y apenas 76 partidos en cuatro temporadas, con siete goles y doce asistencias, cifras que provocaron fuertes debates sobre su rendimiento.

Hazard recordó la llamada de Drogba para evitar aquel fichaje: "Me llamó una vez y me dijo que alguien quería hablar conmigo. Para mí, Drogba es una leyenda. Me dijo que tenía que quedarme en el Chelsea, que era el club para mí. Pero yo les dije que no".

También contó que nunca estuvo cerca de jugar en el PSG: "Siempre estuve en contacto con Nasser Al-Khelaifi. En mi último año en Lille fui a ver un partido del PSG, pero nunca fui fan y tampoco quería volver a la liga francesa".

Y añadió: "Me veía más en un United, City, Bayern o Barça. En algún momento hablaron del Bayern, pero no quise centrarme en esa posibilidad y me quedé [en el Chelsea]. No quería cambiar. Con respeto al Bayern, no quería pasar de Londres a Múnich. Quería ir al Real Madrid”.

Sobre su retirada en 2023, Hazard dijo: "Dejé el fútbol profesional porque ya no me gustaba todo lo que rodea al juego. Me gustaban los 90 minutos en el campo, pero no todo lo demás: viajes, entrenamientos eternos, medios de comunicación. Tengo 34 años, no 42 como algunos creen".