La UEFA multa a Lamine Yamal y Lewandowski por demorarse en un control antidopaje y sanciona a Flick con un partido

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha castigado con un partido de sanción al técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, por su conducta en la vuelta de las semifinales de Champions ante el Inter de Milán.

La UEFA también multa a Robert Lewandowski y Lamine Yamal con multas de 5.000 euros para cada uno por no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje, como dictan las normas.

El máximo organismo del fútbol europeo hizo públicas las sanciones este viernes tras estudiar lo sucedido en el choque en el que los italianos dejaron a los culés a las puertas de la final de Champions.

El entrenador del Barça también recibe una multa de 20.000 euros por su comportamiento. Frustrado por algunas decisiones arbitrales, Flick dio un golpe al banquillo en los minutos finales y realizó declaraciones públicas quejándose de las decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak.

El club catalán también recibe una sanción de 5.250 euros por el lanzamiento de objetos por parte de sus aficionados, y con otros 2.500 por prender fuegos artificiales.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

