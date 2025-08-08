El Real Madrid anuncia la renovación de Gonzalo García hasta 2030: formará parte del primer equipo y lucirá el 16

El Real Madrid ha oficializado este viernes la renovación del joven canterano Gonzalo García hasta el 30 de junio de 2030. Su cláusula de rescisión será de 1.000 millones de euros.

El delantero pasará a formar parte del primer equipo blanco y lucirá el dorsal 16, hasta ahora en propiedad de Endrick. El brasileño heredará el 9 con el que Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro.

Así lo ha anunciado el club a través de un comunicado oficial en la noche de este viernes, en el que se destaca la trayectoria del jugador en las categorías inferiores.

Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014, a los 10 años de edad. Tras pasar por la cantera blanca y disputar las dos últimas temporadas en el Castilla, debutó con el primer equipo en noviembre de 2023.

La pasada campaña, anotó 25 goles con el Castilla que le valieron el trofeo de máximo goleador de la Primera RFEF. También tuvo apariciones estelares con el primer equipo.

En el duelo de cuartos de final de Copa del Rey ante el Leganés, Gonzalo decantó la eliminatoria a favor del Real Madrid con un gol en el último suspiro, pero sobre todo, ha brillado en el Mundial de Clubes.

Acabó como máximo goleador del torneo con cinco goles y la FIFA lo incluyó en el once ideal. Su rendimiento impactó en la planificación deportiva y con su renovación, pasa a ser una opción más para Xabi Alonso.

Endrick se lamenta en el suelo. REUTERS

Duelo con Endrick

El debate entre Gonzalo y Endrick iba más allá de la decisión sobre el dorsal número 9 que Kylian Mbappé ha dejado libre. Lo importante es qué jugador va a tener más galones como alternativa al francés en la delantera.

El perfil de ambos es totalmente opuesto. El joven brasileño va en la línea de la dirección deportiva blanca en las últimas temporadas, dada a fichar a los mayores talentos del mundo a una edad temprana; mientras que Gonzalo es el último producto de La Fábrica.

Finalmente, Gonzalo portará el dorsal 16 que Endrick usó la temporada pasada. Salvo sorpresa de última hora en el mercado, el brasileño heredará el 9, hasta hace poco en manos de Kylian Mbappé y, anteriormente, lucido por un histórico como Karim Benzema.

La explosión de Gonzalo hizo mella en Endrick. En el club no todos tenían claro que hubiera sitio para los dos al ver que el canterano brillaba en Estados Unidos.

La recaída de Endrick de la lesión que le privó disputar el Mundial frenó cualquier posibilidad de cesión, pero la renovación de Gonzalo abre un nuevo horizonte en la planificación del curso.