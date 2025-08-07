Lamine Yamal aspira a ganar el Trofeo Kopa por segundo año seguido con Huijsen y Cubarsí entre los diez nominados

France Football anunció los candidatos al galardón que premia al mejor jugador sub21 de la temporada. Doué, del PSG, es el gran rival a batir.

Lamine Yamal está nuevamente en la élite de las jóvenes promesas del fútbol mundial al figurar como nominado al Trofeo Kopa 2025, galardón que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años de la temporada.

Tras conquistar este prestigioso premio en la edición anterior con solo 17 años, Lamine busca convertirse en el primer jugador en la historia en conseguirlo por segunda vez, un hito hasta ahora inédito.

El talento del FC Barcelona tendrá una dura competencia, ya que entre los aspirantes se encuentran jóvenes de gran proyección como dos sus compañeros en la Selección: Pau Cubarsí y Dean Huijsen.

Los otros nominados son Ayyoub Bouaddi (Lille), Désiré Doué (PSG), Estevao (Chelsea), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Oporto), Joao Neves (PSG) y Kenan Yildiz (Juventus).

Así, la gran competencia que tendrá Lamine Yamal para revalidar el premio serán los dos jugadores del PSG, Doué y Neves, que fueron protagonistas en la conquista de la Champions League por parte del conjunto parisino.

Tres de los candidatos al trofeo Kopa figurarán en la lista de los 30 pretendientes al Balón de Oro, que será anunciada en unas horas por France Football, adelantaron los organizadores.

Linda Caicedo, Michelle Agyemang, Wieke Kaptein, Claudia Martínez Ovando y Vicky López son las cinco nominadas al Trofeo Kopa femenino 2025, el galardón que igualmente distingue a la mejor jugadora joven menor de 21 años del mundo y se entrega este año por primera vez.

¿Qué es el Trofeo Kopa?

El Trofeo Kopa, instaurado en 2018 por la revista France Football, se entrega anualmente dentro de la ceremonia del Balón de Oro y honra la memoria de Raymond Kopa, leyenda francesa y primer compatriota en ganar el máximo galardón individual.

Lo particular de este reconocimiento es que su ganador es elegido por un jurado compuesto exclusivamente por exganadores del Balón de Oro, aportando un prestigio único al premio.

Lamine, Cubarsí y el resto de nominados buscan dejar su huella en la historia reciente de un trofeo que ya han levantado figuras como Kylian Mbappé, Pedri, Jude Bellingham y Gavi, reafirmando el valor de las jóvenes promesas en el fútbol de élite.

El Trofeo Kopa será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París, donde France Football repartirá también el resto de sus galardones.