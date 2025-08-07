Dembélé y Lamine Yamal, los favoritos al Balón de Oro 2025 con Mbappé y Vinicius entre los 30 nominados

Dembélé y Lamine Yamal, entre los nominados al Balón de Oro 2025

Ya se conocen los 30 nominados al Balón de Oro 2025. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal lideran una lista en la que hay hasta nueve jugadores del campeón de Europa, el PSG, y mayor presencia del Barça (4) que delRealMadrid (3).

Además de Lamine, Lewandowski, Raphinha y Pedri se encuentran entre los nominados. Del lado madridista aparecen sus tres grandes estrellas: Mbappé, Vinicius y Bellingham.

Rodri, ganador de la pasada edición, desaparece de la lista tras perderse casi toda la temporada por una grave lesión.

Abriendo con Dembélé y cerrando con Lamine Yamal, los dos favoritos, France Football dio la esperada lista. El PSG arrasó, como era de esperar, mientras que el Barça y el Liverpool empataron como los siguientes clubes con mayor representación.

Por otro lado, España reduce su presencia en la lista a la mitad desde el año pasado. Además de Rodri, se caen de la lista Carvajal —también se rompió el cruzado—, Dani Olmo, Nico Williams y Grimaldo. Repite Lamine y se le unen Fabián y Pedri.

La temporada de Dembélé con el PSG le coloca con cierta ventaja sobre la estrella azulgrana. El club parisino promete darse un baño de oro el próximo 22 de septiembre con Luis Enrique como favorito a mejor entrenador y Donnarumma también a mejor portero.

El póker de premios individuales para el PSG se podría completar con el Trofeo Kopa a mejor jugador sub21, con la candidatura de Doué entre las más fuertes. Sin embargo, ahí sí parece que Lamine Yamal, que ya se lo llevó en 2024, tiene las de ganar.

Los 30 nominados al Balón de Oro Ousmane Dembélé (PSG) Gianluigi Donnarumma (PSG) Jude Bellingham (Real Madrid) Désire Doué (PSG) Denzel Dumfries (Inter) Serhou Guirassy (Dortmund) Erling Haaland (Manchester City) Viktor Gyökeres (Arsenal) Harry Kane (Bayern Múnich) Achraf Hakimi (PSG) Khvicha Kvaratskhelia (PSG) Robert Lewandowski (FC Barcelona) Alexis Mac Allister (Liverpool) Lautaro Martínez (Inter) Scott McTominay (Nápoles) Kylian Mbappé (Real Madrid) Nuno Mendes (PSG) Joao Neves (PSG) Pedri (FC Barcelona) Cole Palmer (Chelsea) Michael Olise (Bayern Múnich) Raphinha (FC Barcelona) Declan Rice (Arsenal) Fabian Ruiz (PSG) Virgil van Dijk (Liverpool) Vinicius Jr. (Real Madrid) Mohamed Salah (Liverpool) Florian Wirtz (Liverpool) Vitinha (PSG) Lamine Yamal (FC Barcelona)

Seis españolas candidatas

Aitana Bonmatí, ganadora de las dos últimas ediciones, Alexia Putellas, vencedora en 2021 y 2022, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro y Claudia Pina figuran en la lista de 30 candidatas al Balón de Oro, dominada por las inglesas, campeonas de Europa, indicaron este jueves los organizadores.