Shon Weissman, un problema para el Granada tras caerse su fichaje por el Düsseldorf por sus comentarios antipalestinos

El Fortuna Düsseldorf, equipo de la Tercera División alemana, rechazó la incorporación del jugador del Granada CF Shon Weissman tras ser advertido de los mensajes de odio que difundió en X contra el pueblo de Palestina.

Los aficionados de Düsseldorf denunciaron ante su club dichos mensajes, publicados en el otoño de 2023, solicitando que el club rechazase su fichaje, una petición que finalmente ha sido atendida por la directiva.

En 2023, tras el ataque de Hamas del 7 de octubre en el que murieron centenares de israelíes y decenas fueron secuestrados, el delantero publicó en su cuenta de X mensajes invitando a lanzar "200 toneladas de bombas sobre Gaza".

Incluso respondió a un tuit de un soldado israelí, que mostraba a dos palestinos semidesnudos siendo apuntados por un fusil, preguntándole "por qué no apuntaba a la cabeza" y reavivando la polémica internacional. La reacción mediática se propagó rápidamente en diversos medios europeos.

Esos tuits fueron denunciados por un grupo de palestinos residentes en Granada, donde jugaba el futbolista, acusándole de un delito de odio. Por "razones de seguridad" no fue convocado para un partido en esas fechas contra Osasuna.

La pasada temporada, Weissman, que también militó en el Real Valladolid, fue suplente habitual en el Granada, que había descendido a Segunda. Durante el mercado de invierno fue cedido al Salernitana de Italia en busca de minutos. Su contrato finaliza el 30 de junio de 2026 y este verano se le busca una salida definitiva.

La respuesta de Weissman

Tras colapsar su traspaso al Fortuna Düsseldorf por la presión de los aficionados, el delantero emitió una declaración contundente: "No permitiré que me retraten como alguien que promovió el odio". Con estas palabras buscó defender su imagen pública.

El futbolista quiso explicar su postura: "Soy hijo de una nación que aún sufre por los horrores del 7 de octubre. Ese día negro, cuando familias enteras fueron asesinadas y secuestradas, sigue siendo una herida abierta para mí, como persona, como israelí y como atleta que representa a mi país".

Shon Weissman, celebrando un gol con la selección de Israel Reuters

En su defensa añadió: "Es posible y necesario oponerse al daño a personas inocentes en ambos lados. Pero no permitiré que me retraten como alguien que promovió el odio con tres me gusta y un comentario que fue eliminado de inmediato".

Además recordó: "Si eso es difícil de aceptar para algunos, deberían echar otro vistazo a lo que pasó el 7 de octubre". Para Weissman, no se está juzgando la situación de forma ecuánime, pues considera que faltan elementos del contexto completo.

El delantero subrayó: "Aunque acepto las críticas, me duele que no se haya considerado el contexto completo. En un momento de angustia nacional y personal, sigo comprometido con los valores de la humanidad, el espíritu deportivo y el respeto mutuo".

En su comunicado final sentenció: "Al final del día, una persona siempre estará con su país, pase lo que pase. Ningún extranjero puede entender realmente por lo que hemos pasado". Y añadió: "La lealtad no está en discusión, especialmente no cuando tu gente aún está enterrando a sus muertos".

El Fortuna Düsseldorf había llegado a un acuerdo con el Granada CF para fichar a Weissman por 500.000 euros, lo que habría aliviado su masa salarial y garantizado ingresos este verano. Sin embargo, sus comentarios en el pasado le dejan en tierra de nadie.