Las lágrimas de José Mourinho al hablar sobre el fallecimiento de su antiguo capitán: "Se ha ido parte de mi historia"

El mundo del fútbol portugués y europeo está de luto tras la muerte de Jorge Costa, emblemático exjugador y actual director deportivo del FC Porto, quien falleció este martes a los 53 años tras sufrir un paro cardíaco en la ciudad deportiva del club.

José Mourinho, que fue su entrenador durante sus grandes hitos como jugador, ha protagonizado un emotivo momento en rueda de prensa al acordarse de su viejo capitán y ha asegurado que, con su muerte, también se va "parte de su historia" como técnico.

Cuestionado por su estado de ánimo después de la noticia, Mourinho no pudo evitar las lágrimas al recordar a su jugador. "Hay capitanes y líderes, no solo va de llevar el brazalete. Él limpiaba la basura y dejaba al entrenador hacer su trabajo. Por supuesto, estoy muy triste", confesaba.

Jorge Costa fue el capitán del Porto 🇵🇹 campeón de la UCL en 2004 con José Mourinho como DT. Hoy falleció a los 53 años. Mou lo recordó: "Estoy acá porque si él pudiera hablarme ahora me diría 'Dale, hacé la conferencia y mañana ganá el partido'". pic.twitter.com/VmcNaa6BDA — VSports Team (@VSportsTM) August 5, 2025

"Si estoy aquí es porque lo que él me diría es que salga aquí, dé la rueda de prensa y que mañana vaya y gane el partido. Jorge me diría que me olvidase de él, que haga mi trabajo y después, me vaya a casa y llore", añadía el técnico.

Además de los recuerdos futbolísticos, Mourinho también ha lamentado que haya muerto "tan joven" y se ha acordado de sus hijos, a los que conoció cuando solo eran unos niños.

Costa es un histórico de los Dragones y disputó 383 encuentros oficiales con la camiseta azul y blanca entre 1992 y 2005. También fue internacional con Portugal en 50 encuentros.

Jorge Costa deixou-nos. Um de nós, um líder, capitão, exemplo. Um símbolo do FC Porto.



Obrigado por seres FC Porto até ao fim.



Até sempre, Jorge Costa. pic.twitter.com/XTmW5WVEHj — FC Porto (@FCPorto) August 5, 2025

El binomio del defensa con José Mourinho en el Oporto fue muy exitoso. Juntos alcanzaron la gloria europea con la conquista de la Copa de la UEFA (2003) y, sobre todo, la Liga de Campeones de la UEFA (2004), sorprendiendo al continente con su entrega y liderazgo. A ese palmarés sumó ocho Ligas, cinco Copas y cinco Supercopas de Portugal.