El Juez Único da la razón a LaLiga y se mantiene la fecha del Real Madrid-Osasuna de la jornada inaugural

El Real Madrid-Osasuna no se aplazará y se jugará finalmente el 19 de agosto, como estaba previsto, por lo que el conjunto blanco solo tendrá 15 días de pretemporada antes del comienzo de La Liga.

El club había pedido el aplazamiento del encuentro para poder contar con, al menos, 21 días de preparación, después de una temporada que se alargó más de lo habitual por la disputa del nuevo Mundial de Clubes.

El juez único de Competición ha dado la razón a LaLiga y esgrime que ninguna reglamentación establece que los futbolistas deban tener un mínimo de tres semanas de pretemporada, como solicitaba el Real Madrid.

Aunque la solicitud de aplazamiento que el club realizó a principios de julio vino cargada de polémica, los argumentos del club son claros: reducir a tres semanas la pretemporada ya era una cesión importante, pero acortar aún más los plazos era demasiado.

LaLiga acordó con el Real Madrid y el Atlético que, si los clubes españoles llegaban a semifinales del torneo disputado en EEUU, se les aplazaría la primera jornada liguera como un gesto deportivo.

El acuerdo, que nunca se firmó, se ha roto unilateralmente y lo cierto es que a nivel normativo, LaLiga tiene razones para haber ganado esta disputa.

Xabi Alonso saluda en el Mundial de Clubes. REUTERS

Más allá de lo ético o elegante del asunto, el convenio que rige el campeonato español dictamina que los futbolistas han de tener 21 días seguidos de vacaciones, sin distinguir entre pretemporada y períodos de descanso.

En ese sentido, los futbolistas han contado con 24 días consecutivos sin actividad, por lo que a nivel legal, el Real Madrid no puede argumentar que no se haya respetado el mínimo de 21 días. Además, la FIFA recomienda que los equipos tengan pretemporadas de 4-5 semanas, pero es una recomendación, no una norma.

Tanto Osasuna como la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) como la RFEF comprendían y apoyaban el posible aplazamiento, pero finalmente el partido se disputará el 19 de agosto, poco más de un mes después de que el Real Madrid fuese eliminado del Mundial de Clubes.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha esgrimido en todo momento que no se apreciaban causas para el aplazamiento. En una carta dirigida al club blanco, Tebas señaló que los finalistas (PSG y Chelsea) no habían aplazado sus primeros partidos de la Ligue 1 y la Premier League, respectivamente.

Lesiones

Sobre las posibles lesiones, el juez único de Competición asegura que el Real Madrid, al disponer de 23 futbolistas inscritos, posee "suficientes jugadores para poder dar cumplimiento al calendario de la competición".

Sobre los plazos, se argumenta que el "periodo vacacional ha sido plenamente respetado" y que el club "no ha aportado ninguna normativa que refleje la necesidad de un mínimo de tres semanas de preparación".