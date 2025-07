La difícil salida de Rodrygo del Real Madrid: un precio de 100 millones y sin certezas (ni ofertas) entre los clubes ingleses

Rodrygo reapareció en la boda de Militao, celebrada el viernes en Brasil, donde se reunió con varios compañeros, como Vinicius o Camavinga. Una tarde de desconexión en medio de un verano que no está siendo fácil para él. Su situación en el Real Madrid es, cuanto menos, complicada.

El escenario ya se sabe: Rodrygo acabó la temporada sin jugar con Ancelotti, 'desapareció' con Xabi Alonso a partir del primer partido del Mundial de Clubes y el club ha dejado de verle como intransferible.

Las conversaciones se han iniciado para saber las intenciones de Rodrygo, cuyo entorno no ha deslizado hasta ahora otra cosa que no sea que sólo piensa en seguir en el Real Madrid. Es cierto que es el club de sus sueños, pero sus gestos han denotado los últimos meses que es infeliz.

El Real Madrid lleva tiempo preparado y lo tiene claro. Si Rodrygo quiere irse, podrá salir cuando traiga una oferta que corresponda a su precio. Así ha funcionado desde hace años el club. Estrellas como Cristiano Ronaldo o Casemiro se marcharon cuando ese era su deseo y pusieron sobre la mesa una cantidad de dinero que era la correcta para la directiva.

Es la primera piedra que se encontrará Rodrygo, si de verdad pensara en cambiar de aires este verano. El precio lo marca el Madrid, ya que es un jugador con contrato hasta 2028, y este no bajará de primeras de 100 millones de euros.

Es decir, todo aquel que se siente a hablar con el Madrid sobre Rodrygo sabrá el punto desde el que arrancará el club blanco en las negociaciones. En ningún caso se malvenderá al brasileño, que no deja de ser un jugador joven —24 años— con aptitudes más que demostradas para acabar siendo una estrella mundial.

Solo Cristiano ha salido por más dinero del Madrid que lo que se pediría por Rodrygo. El portugués se fue a la Juventus durante el verano de 2018 a cambio de 117M€. Los siguientes más caros son Ángel di María y Casemiro, que se marcharon al Manchester United en 2014 y 2022 por 75 y 70 'kilos', respectivamente.

El precio, de por sí, deja fuera de una hipotética carrera por Rodrygo a muchos clubes europeos. No sería así con los clubes árabes, pero las intenciones del jugador en ningún caso pasan por abandonar tan pronto el fútbol del Viejo Continente.

A día de hoy, al Real Madrid no ha llegado ninguna oferta por Rodrygo. Tampoco hay certezas de que algún club vaya a lanzarse con determinación a por su fichaje en las próximas semanas.

City y Arsenal, fuera de escena

El mercado de Rodrygo está, principalmente, en la Premier League. En Inglaterra impacto aquella actuació contra el Manchester City en la Champions de las remontadas, en 2022, y precisamente el equipo de Pep Guardiola se interesó en él.

Rodrygo Goes remata y marca su segundo gol al Manchester City Reuters

En el pasado hubo contactos del City con Rodrygo y Pep eligió al brasileño para sustituir a Julián Álvarez el verano pasado. La respuesta del delantero madridista fue negativa y, desde entonces, el club mancuniano no ha vuelto a acercarse a él.

El que parecía destinado a fichar a Rodrygo este mercado de verano, o al menos intentarlo, parecía el Arsenal. Todo apunta ahora a que ni una ni otra. Los gunners se habían fijado en el ex del Santos para reforzar su ataque. Parecía encajar a la perfección. Y, sin embargo, ahora está casi descartado.

El Arsenal no ha querido esperar y ha ido fichando. Madueke, oficializado tras costar 58 millones, y Gyökeres, a punto de serlo a cambio de casi 80 'kilos', son las apuestas de Mikel Arteta para sumar efectivos arriba. Estas dos contrataciones complican a Rodrygo acabar en el norte de Londres.

El Liverpool, pendiente de Luis Díaz

Los focos, sin City ni Arsenal en ellos, se dirigen ahora hacia el Liverpool. Los reds tienen a Rodrygo en la agenda, pero como solución de cara a una posible venta. Se trata de la de Luis Díaz. El colombiano está abierto a cambiar de aires y las negociaciones están en marcha,

El Barça ha desistido por el precio de Luis Díaz y se centra en Rashford. Eso deja al Bayern Múnich como único destino para el delantero, más allá de Anfield. Los bávaros ofrecen casi 70M€ y desde Alemania apuntan que no subirá más.

Luis Díaz celebra el título de Premier League con el Liverpool Reuters Reuters

La salida de Luis Díaz daría a Rodrygo la opción de fichar por el vigente campeón de la Premier League, pero está por ver si los reds alcanzarían el precio que pide el Real Madrid.

El Liverpool ha gastado 213 'kilos' entre Florian Wirtz (125M), Kerkez (47), Frimpong (40) y Pécsi (1). Nunca antes los reds habían gastado tanto en un mismo mercado y lo de Rodrygo, sin duda, dispararía la cantidad a un número demasiado elevado.

Con un Real Madrid con sus planes claros y sin certezas, la salida de Rodrygo se antoja, a mitad de julio, difícil. No hay nada hasta el momento. Solo que Xabi Alonso apartara al jugador cambiaría el escenario, pero no es algo que se baraje ahora mismo y, además, el equipo no volverá al trabajo hasta el 4 de agosto.