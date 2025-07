Chicharito Hernández incendia las redes al acusar a las mujeres de "erradicar la masculinidad": "Deberían cuidar el hogar"

El delantero de C.D. Guadalajara y ex del Manchester United, Real Madrid o Sevilla, Javier Chicharito Hernández, ha causado revuelo con su última publicación en su cuenta de Instagram por sus comentarios sobre las mujeres.

En concreto, las acusa de estar "erradicando la masculinidad" y "haciendo una sociedad hipersensible", y las alienta a "abrazar la feminidad" y a concentrarse en "limpiar" o "mantener el hogar".

El jugador, de 37 años, lleva varios días consecutivos publicando mensajes en los que emite reflexiones sobre los roles de género en la sociedad actual.

En su discurso, Hernández también se ha dirigido a los hombres para acusarles de "no tener compromiso", "no tener palabra" y no tener "hábitos admirables", además de no "expresar sus sentimientos".

"Muchos aquí estamos deseando amarlas, respetarlas y proveerlas, pero las mujeres también han de aprender a recibir y honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos para crear la humanidad que siempre hemos querido", ha zanjado..