El castillo de naipes de Laporta vuelve a caerse: el Gamper dice adiós al Camp Nou y hará falta otro 'palancazo' in extremis

La buena temporada del FC Barcelona en lo deportivo ha logrado calmar las aguas en el seno del club durante unos meses, pero el verano está devolviendo al club a la realidad de sus últimas temporadas.

Si bien se ha logrado sellar la renovación de Lamine Yamal, el Barça ha vuelto a tropezar con la falta de certezas sobre el regreso a la regla 1:1 que permitiría inscribir a Joan García y que ha truncado la llegada del gran objetivo del verano: Nico Williams.

Además, la ilusión de regresar al Spotify Camp Nou para disputar el Trofeo Joan Gamper se ha desvanecido y, salvo sorpresa de última hora, el Ayuntamiento no otorgará los permisos necesarios para reabrir parcialmente el coliseo blaugrana.

Las obras del Camp Nou han acumulado retrasos desde su inicio. En un principio, el club quería regresar a su feudo el próximo mes de agosto, pero los nuevos plazos apuntan a un regreso operativo en verano de 2026 y a finalizar los últimos retoques en 2028.

Laporta tenía la vista puesta en el Gamper (10 de agosto) para realizar un regreso parcial con hasta 30.000 espectadores, siempre que se cumplieran las medidas de seguridad necesarias. No obstante, el Ayuntamiento de Barcelona encabezado por Jaume Collboni (PSC) ha dejado claro que el club no recibirá un trato preferencial

El Barça necesita recibir una licencia de Primera Ocupación para poder albergar hasta 30.000 espectadores, la mitad de los 60.000 prometidos por Laporta en primera instancia. Esa comunicación debe llegar antes de este viernes, por lo que el reloj juega en contra.

Interior del Spotify Camp Nou, a mediados de julio FC Barcelona

Desde el Ayuntamiento ya dejaron claro que para otorgar esa licencia, era necesario concluir las obras de la segunda gradería y enviar una inspección técnica para evaluar su seguridad.

Para los blaugranas, el regreso al Camp Nou posee un interés más allá de lo simbólico. La venta de los palcos VIP tenía por objetivo devolver al club a la regla 1:1, pero hasta que el estadio no se abra y estos no se prueben operativos, la maniobra económica no puede hacerse efectiva.

De Joan a Nico

Aunque la plantilla no tiene demasiadas urgencias, el verano está siendo tranquilo en Can Barça y los refuerzos se han visto paralizados por la situación financiera del club.

La secretaría técnica encabezada por Deco se adelantó a todos al firmar la llegada de Joan García, pero una vez superada la polémica por su salida del eterno rival, el Espanyol, aparecieron las dudas sobre su inscripción.

Estas dudas son las que frenaron la llegada del gran objetivo culé en los dos últimos veranos: Nico Williams. El jugador tensó su relación con la afición del Athletic y expresó su deseo de ser culé, pero la operación se fue al traste en el momento decisivo.

Nico Williams, con el Athletic Europa Press

El Barça estaba dispuesto a abonar la cláusula de rescisión del jugador (62 millones de euros) y acordó los términos del contrato con el agente, pero la falta de garantías sobre su posible inscripción le hicieron echarse atrás y renovar con el club vasco.

El eco del caso Olmo, aún por resolver, resuena en las oficinas del club y, para evitarlo, es necesario obtener ingresos a contrarreloj.

Después de recibir algunos pellizcos con los traspasos de Todibo, Álex Valle, Ferran Jutglá o Ilaix Moriba, la secretaría técnica necesita dar salida a un jugador para poder inscribir al guardameta antes del inicio de La Liga, fijado para el 17 de agosto.

Deco ha dejado caer que la prioridad del club es vender a un defensa central, con todas las miradas puestas en un Andreas Christensen que acaba contrato en 2026, y en Ronald Araújo, muy discutido por sus errores en la pasada temporada.

Ventas necesarias

Para generar el Fair Play financiero necesario, el primer paso necesario es ingresar 42 millones de la venta de los nuevos palcos VIP del Camp Nou, ya construidos.

El club también trabaja en renovar a Frenkie De Jong para reducir el elevado salario que recibe cada año a cambio de prolongar su vinculación, una fórmula muy habitual en los clubes.

Dar salida a Ter Stegen, cuyo ciclo en el equipo parece haber acabado con la llegada de Joan García, también daría oxígeno a las cuentas del club, pero el alemán no tiene intención de salir.

Ronald Araujo y Jules Koundé celebran el segundo gol del Barça contra la Atalanta en Champions League

Mientras el calendario avanza, la directiva trabaja para cerrar el fichaje de un extremo que aporte todo lo que se buscaba en Nico, con los nombres de Luis Díaz y Marcus Rashford en la mesa.

El problema, nuevamente, radica en la falta de garantías para poder inscribirlos después de pagar sus traspasos. Sin duda, volver a repetir un escenario como el vivido el pasado verano con Dani Olmo dejaría muy tocado a Laporta.

Lamine

Aunque en los últimos días su nombre ha estado marcado por las críticas, los rumores y las polémicas por su fiesta de cumpleaños, la renovación de Lamine Yamal es la gran victoria de Laporta en este mercado estival.

Prolongar la vinculación del club con la gran promesa del fútbol mundial era capital para el proyecto de Hansi Flick y, aunque el jugador siempre ha declarado amor eterno al Barça, la operación no era fácil dada su magnitud.

Laporta siempre ha hecho gala de su optimismo y desde su regreso a la presidencia del Barça los resultados deportivos están siendo más que positivos, pero para devolver el club a la estabilidad, aún queda trabajo.