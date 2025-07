El Real Madrid hace oficial la salida de Lucas Vázquez: este jueves, homenaje de despedida

Lucas Vázquez dirá adiós este jueves al Real Madrid. El lateral gallego, como ha anunciado el club, tendrá un acto de despedida en Valdebebas (13.00 horas), para poner punto y final a su larga etapa como futbolista blanco.

No ha sido un último curso sencillo para él. La grave lesión de Carvajal, sin fichajes, obligó al jugador de Curtis a asumir la responsabilidad en el once durante la mayoría de los partidos: ha jugado 49 encuentros y más de 3.000 minutos.

Si bien la crítica le persiguió las últimas temporadas, Lucas dejará un legado en el Madrid. Un ejemplo para la cantera sobre cómo triunfar en el primer equipo.

En el recuerdo quedan varios momentos, principalmente el penalti que marcó en la tanda de la final de Champions en Milán contra el Atlético —y su gesto previo dando vueltas al balón— . Una vida de dedicación al club —llegó a la cantera en 2007— que tendrá el Mundial como colofón.

El Real Madrid es el club de la vida de Lucas Vázquez. A excepción de la temporada en la que estuvo cedido al Espanyol (2014/15), el lateral —reconvertido desde el extremo— aterrizó en Valdebebas a los 16 años y se va con 34. El adiós, ahora, era inevitable y llega con ambas partes de mutuo acuerdo.

El futuro de Lucas Vázquez es una incógnita y parece que no se resolverá hasta después del Mundial. El jugador quiere estar implicado al cien por cien con el Madrid hasta el último día.

No le faltarán ofertas. De destinos exóticos —Oriente Medio y Estados Unidos— y seguramente de algún club europeo. El jugador deberá decidir si es el momento de abandonar el fútbol de élite.

Lucas Vázquez celebra un gol con Sergio Ramos Reuters

Parte de una generación histórica en el Madrid, cinco Champions League brillarán para siempre en el palmarés de Lucas Vázquez. Las mismas que Cristiano Ronaldo o Benzema, y solo superado por Paco Gento y tres de sus compañeros, Carvajal, Modric y Kroos.

También ha conquistado cuatro Ligas, además de otros títulos tanto nacionales como internacionales.

El mensaje de Lucas Vázquez

El propio Lucas Vázquez publicó un vídeo emotivo en sus redes sociales donde se mostraban imágenes suyas con la camiseta blanca, mientras con una voz en 'off' repasaba toda su trayectoria en el club.



"Queridos madridistas, han pasado casi dos décadas desde que llegué a Valdebebas con 16 años. Lleno de sueños e ilusión por vestir esta camiseta. Cada paso fue un regalo y con el tiempo, el Madrid se convirtió en mi casa. Hemos vivido noches inolvidables, 23 títulos y momentos que siempre quedarán grabados en mi memoria", comenzó el futbolista.



"Gracias, de corazón, al presidente, directiva, trabajadores, entrenadores, compañeros y sobre todo, a la afición. Vosotros me empujasteis a dar siempre un poco más. Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida, pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo", añadió.



"He disfrutado cada partido, cada entrenamiento, cada viaje... y si algo me ha enseñado este camino, es que sólo tú decides hasta dónde puedes llegar. Me voy del Real Madrid, pero el Real Madrid nunca se irá de mí. Allá donde vaya, diré con orgullo que tuve el honor de jugar en el mejor equipo del mundo. Gracias por acompañarme en el viaje más bonito de mi vida. Hala Madrid y nada más", concluyó.