Bale presenta una ambiciosa para adquirir el Cardiff City y transformar su futuro

Gareth Bale sigue vinculado al fútbol dos años después de anunciar su retirada. El galés ha sorprendido al liderar una nueva oferta para adquirir el Cardiff City, el club de su ciudad natal.

La noticia ha generado un enorme revuelo tanto en Gales como en el resto del mundo futbolístico, ya que Bale, retirado recientemente del fútbol profesional, ha decidido embarcarse en el ambicioso proyecto de devolver al club galés a la élite del fútbol inglés.

La propuesta liderada por Bale no es la primera que el exfutbolista presenta para hacerse con el control del Cardiff. Ya en junio, se había informado de un primer intento de compra, valorado en torno a los 40 millones de libras.

Sin embargo, en esta ocasión, Bale y su grupo inversor han presentado lo que califican como una "oferta completamente nueva", que consideran no solo excelente, sino también muy generosa.

"Es una noticia emocionante; tenemos una oferta completamente nueva sobre la mesa que acaba de ser presentada. Creemos que es una propuesta excelente, de la que estamos muy satisfechos. Consideramos que es muy razonable, si no excepcionalmente generosa, y esperamos que la propiedad actual la tome en serio", dijo.

La motivación de Gareth Bale para liderar este proyecto va mucho más allá de una simple inversión financiera. Para el exjugador convertirse en propietario del Cardiff City sería la culminación de un sueño de toda la vida.

Gareth Bale, aplaudiendo en su homenaje. REUTERS

Bale ha declarado públicamente que sería "un sueño hecho realidad" poder llevar al club de su ciudad natal hasta la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés. Su objetivo es claro: transformar al Cardiff City y devolverle el protagonismo que, según él, merece dentro del panorama futbolístico británico.

Tarea complicada

No obstante, el camino hacia la adquisición del club no parece sencillo. Vincent Tan, quien ha estado al frente del Cardiff City desde 2010 y ha invertido más de 200 millones de libras en la entidad, no ha mostrado hasta el momento una disposición clara a vender.

A pesar de la nueva y mejorada oferta presentada por Bale y su grupo, todo indica que Tan no tiene prisa por desprenderse del club, lo que añade incertidumbre al proceso. La relación entre la afición y el propietario malasio ha sido, en ocasiones, tensa, y muchos seguidores ven con buenos ojos la llegada de una figura local como Bale al mando del club.

Gareth Bale, por su parte, se ha mostrado optimista y decidido a seguir adelante con el proyecto. En sus declaraciones, ha insistido en que la oferta presentada es realmente atractiva y que el grupo inversor está preparado para asumir el control total del Cardiff City y comenzar cuanto antes la transformación del club.

Bale ha reiterado su deseo de trabajar para devolver al equipo a la Premier League y ha manifestado su esperanza de que los actuales propietarios acepten la propuesta en las próximas semanas.