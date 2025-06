Laporta asocia al Real Madrid con el poder y Xabi Alonso le contesta: "Tenemos sentimiento de libertad y democracia"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, confirmó este miércoles en el Lincoln Financial Field que Kylian Mbappé no entró en la lista para enfrentar al Salzburgo porque "no está lo suficiente recuperado", pese a entrenar con el grupo, y apuntó que la decisión fue consensuada con el jugador.

"Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que corría, no está lo suficiente recuperado. Tiene un punto de debilidad para jugar con el nivel competitivo que vamos a necesitar. Lo hemos estado hablando, prefiere quedarse recuperándose bien para octavos, si nos clasificamos".

El entrenador estableció como primer objetivo ganar y acabar primeros del grupo H, aunque admitió que ese puesto implicaría un rival más duro en octavos, con posibilidades de que que sea el Manchester City de Pep Guardiola.

Horas antes de la comparecencia de Xabi Alonso, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, había lanzado un polémico mensaje al asegurar que el Barcelona tiene un sentimiento de "libertad" y el Madrid, de "poder".

"Tenemos sentimientos diferentes. Ellos tienen un sentimiento cercano del poder y nosotros tenemos el sentimiento de la libertad. Cada uno defiende lo suyo. Nos retroalimentamos con la rivalidad, desde el respeto institucional. Nosotros lo basamos en el fútbol formativo y creamos talento. Esto nos hace estar orgullosos de lo que somos. Somos más que un club", dijo Laporta.

En respuesta, Alonso afirmó: "Me imagino en el contexto que lo habrá dicho, y ahí no me quiero meter. Nosotros tenemos sentimiento de libertad y democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder. Esto va por los dos lados".

En lo deportivo, alabó la incorporación de Dean Huijsen, del que destacó su personalidad y calidad: "Huijsen, sin duda es otro de los pilares... Se hace querer, se hace respetar por su calidad. Sí que es un gran fichaje, tenemos que apretarle para que no se relaje, pero estoy contento de tenerle con nosotros".

Xabi Alonso, en rueda de prensa con el Real Madrid EFE

También defendió el papel de Rodrygo, al que reservó ante el Pachuca por motivos tácticos: "Le veo bien, con ganas. Rodrygo sigue siendo importante y le vamos a necesitar en el Mundial, es un jugador especial".

Además, valoró la profundidad del equipo por la banda derecha, donde cuenta con el mencionado Rodrygo, Fede Valverde, Brahim Díaz y Franco Mastantuono para afrontar "una temporada exigente, con 50-60 partidos".

Sobre el Mundial de Clubes, opinó que está sirviendo a los europeos para "ver el nivel de competitividad que hay fuera" y resaltó su importancia: "La máxima importancia, estamos aquí y para nosotros es el título más importante en este momento. Es una nueva competición, realmente exigente, sí, pero queremos intentarlo con el apoyo de la afición".

"Más que una pretemporada es un campeonato como una selección. Incluso en la distribución de los minutos se ve. Ayer liberamos un poco porque los jugadores necesitan coger aire", explicó al analizar la carga del torneo. El técnico resaltó también la exigencia física intensa de la competición.

De Bellingham dijo: "Será clave. Me encanta lo que hace en el centro del campo, cómo participa en todas las jugadas y tiene muchísima calidad. Tratamos de estar cerca suyo, tiene mucha ambición... queremos seguir viendo cómo crece y mejora".

Por último, sobre Vinicius apuntó: "Lo que tengo claro es que tenemos que defender todos. Los once tienen que estar involucrados... Cuantos más cortos seamos, mejor. Estamos en ello y Vini, también".